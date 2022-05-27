ازدحام على مراكز للتسوق بدبي مع انطلاق "التخفيضات الكبرى"

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

شهدت مراكز للتسوق بدبي اليوم معدلات إقبال كبيرة من المستهلكين للاستفادة من عروض التنزيلات المواكبة لانطلاق فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة موسعة من مختلف العلامات التجارية في فئات مختلفة وبنسب تخفيضات تصل نسبتها إلى 90%.

ورصدت "الإمارات اليوم" في جولة ميدانية مظاهر للازدحام بمراكز للتسوق، مع تزايد الإقبال على متاجر للملابس والأحذية والإلكترونيات، فيما أشار مستهلكون إلى أن إلى التخفيضات الموسعة للفعالية ومواكبتها لاستعدادات موسم العطلات الصيفية يتيح العديد من الفرص لشراء الهدايا ومستلزمات الأسر.

وشملت التخفيضات المطروحة في الفعالية علامات في قطاعات الأثاث والمستلزمات المنزلية والعطور وعلامات تجارية للملابس ومستحضرات العناية والتجميل، فيما لم تقتصر العروض على تخفيضات سعرية وإنما تنوعت لتشمل عروض استرداد نقدي، ومكافآت، وجوائز قيمة، وعروض للقيمة المضافة.

وبدوره، قال المستهلك، حسن إبراهيم، إن "تزايد التخفيضات المعروضة على متاجر الملابس والأحذية كانت محفزة لارتفاع الإقبال على تلك المتاجر لشراء الهدايا ولا سيما مع اقتراب موسم العطلات الصيفية".

وأشار المستهلك، محمد علي، إلى أن "توقيت فعالية التخفيضات سواء مع اقتراب موسم العطلات الصيفية أو حتى مع توقيت تسليم رواتب الموظفين من الأمور الإيجابية التي حفزت على الإقبال لشراء مستلزمات الأسر ولا سيما من الملابس الجاهزة والحقائب والأحذية والإلكترونيات.

وأضافت المستهلكة، سماح السيد، أن "فعاليات التخفيضات رفعت معدلات الازدحام بالعديد من المراكز التجارية ولكن امتداد العروض على مدار ثلاثة أيام يوفر العديد من الفرص للتسوق في أوقات مختلفة أو حتى بين اكثر مركز للتسوق".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news