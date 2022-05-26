استيراد 787.5 ألف رأس ماشية عبر موانئ دبي في 2021

المصدر: أزاد عيشو - دبي

بلغ إجمالي المواشي المستوردة عن طريق موانئ دبي، خلال العام الماضي، 787 ألفاً و570 رأس ماشية، مقابل 504 آلاف و54 رأس ماشية في عام 2020، بنسبة نمو جاوزت 56%، وذلك وفقاً لبيانات نشرها مركز دبي للإحصاء صادرة عن بلدية دبي.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، أن عدد الأبقار المستوردة عبر موانئ دبي خلال العام الماضي بلغ 11 ألفاً و448 رأس بقر، فيما وصل إجمالي عدد الأغنام المستوردة إلى 622 ألفاً و798 رأساً، وعدد رؤوس الماعز 153 ألفاً و324 رأساً.

إلى ذلك، أظهرت بيانات أخرى أن عدد المواشي المذبوحة في مقاصب دبي، خلال العام الماضي، بلغ 284 ألفاً و389 رأس ماشية، مقابل 212 ألفاً و932 رأس ماشية في 2020، بنسبة نمو بلغت نحو 33.5%.

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