"دبي للإحصاء": 4.6% ارتفاعاًً في مؤشر التضخم السنوي خلال أبريل

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أظهر التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 4.6% في شهر أبريل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وسجلت أسعار 11 مجموعة إنفاق ارتفاعاً ضمن المؤشر مقابل تراجع أسعار مجموعة واحدة خلال أبريل.

ووفقاً للبيانات التي نشرها المركز على موقعه الشبكي، ارتفعت أسعار كل من قسم الطعام والمشروبات بنسبة 8.56%، إضافة إلى قسم التبغ بنسبة 1.03%، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.49%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.87%، وقسم الصحة بنسبة 0.89%.

وسجلت خدمات النقل خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي أعلى نسبة بلغت بنسبة 28.76%، فيما سجل قسم المعلومات والاتصالات ارتفاعاً بنسبة 1.46%، وخدمات الترفيه والثقافة والرياضة بنسبة 22.23%، وقسم التعليم 0.34%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 4.81%، وقسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 2.20%.

في المقابل، انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.26%، ويستحوذ هذا القسم على أكثر من 40% من حجم المؤشر.

إلى ذلك، جاء في التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك واصل الارتفاع بنسب متفاوتة منذ بداية فبراير العام الجاري، ففي حين تراجع المؤشر الشهري بنسبة 0.01% خلال يناير ارتفع بنسبة 0.47% خلال فبراير و0.82% خلال مارس وبنسبة 1.23% في إبريل وفقاً للمؤشرات الشهرية.

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