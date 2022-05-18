صعود أسعار الذهب

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إذ خفف تراجع الدولار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتشدد تجاه التضخم.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 0106 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.56 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.50 دولار للأوقية.

وواصل الدولار خسائره لليوم الرابع متراجعا عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية.

لكن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام استقر بعد زيادة حادة في الجلسة السابقة مما حد من الطلب على المعدن النفيس.

وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بالقدر المطلوب للحد من زيادة التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.66 دولار للاوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 952.31 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 2057.35 دولار للأوقية.

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