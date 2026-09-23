الذهب يحافظ على استقراره قرب مستويات 4357 دولارا

استقرت أسعار الذهب، اليوم، إذ سجل الذهب في المعاملات الفورية 4356.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:40 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4394.90 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 67.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1837.80 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1311.40 دولار.