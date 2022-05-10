هيثم مطر: أداء فنادق «إنتركونتيننتال» في دبي تخطى مستويات «ما قبل الجائحة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، هيثم مطر، إن «المجموعة، التي تدير 26 منشأة فندقية في السوق الإماراتية، تستهدف افتتاح 11 فندقاً خلال السنوات الخمس المقبلة، منها ست منشآت فندقية في دبي»، لافتاً إلى مستويات الأداء الكبيرة التي حققتها فنادق المجموعة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، أن مؤشرات الأداء المختلفة في فنادق المجموعة في دبي، بما في ذلك الإشغال الفندقي، ومتوسط الأسعار والعائد، تخطت مستويات ما قبل الجائحة، مشيراً إلى أن معدل الإشغال خلال العام الماضي وصل إلى نحو 75%، ليرتفع إلى 80% خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحاً أنه في بعض الأحيان وصلت معدلات الإشغال إلى 90%، وهي من المعدلات المرتفعة للغاية.

وبيّن أن دبي سجلت مستويات أداء قوية بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020»، وواصلت تسجيل معدلات مرتفعة بعد انتهاء فعاليات المعرض الدولي، لافتاً إلى وجود نسبة كبيرة من الحجوزات المؤكدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد مطر، أن الطلب على القطاع السياحي في دبي واصل الارتفاع تدريجياً منذ أن فتحت الإمارة أبوابها أمام حركة السياحة الدولية إثر جائحة «كوفيد-19»، لتصل وتتخطى مستويات ما قبل الجائحة، مشيراً إلى ارتفاع كبير في متوسط أعداد الليالي الفندقية التي يقضيها الزوار في دبي.

وبيّن أنه مع إطلاق دبي برنامج العمل الافتراضي (العمل عن بعد من دبي) للمهنيين الأجانب، اختار عدد كبير من الزوار القدوم والعمل انطلاقاً من دبي، من مختلف دول العالم، خصوصاً تلك التي واجهت إغلاقات لفترة طويلة، ما انعكس على ارتفاع كبير في متوسط الليالي الفندقية، مشيراً إلى أن نسبة 5% من النزلاء لدينا خلال فترة الجائحة كانوا ممن حصلوا على هذه التأشيرة.

ولفت إلى جاذبية الاستثمار السياحي في دبي، بدعم من المؤشرات القوية التي تسجلها وجهة سياحية لها مكانة عالمية كبيرة. وبيّن أن لدى المجموعة 60 فندقاً آخر في طور الإعداد في الشرق الأوسط، وتقوم بتوقيع الاتفاقيات لإنشاء المزيد من الفنادق.

• «إنتركونتيننتال» تدير 26 منشأة فندقية في السوق الإماراتية.

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