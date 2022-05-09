55.5 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير لـ"زووم بروبيرتي إنسايتس"، بأن المستثمرين الأجانب يواصل نجاحاتهم في عقارات دبي، حيث اختتم القطاع، الربع الأول بشكل جيد، واعتبر من أفضل الفترات بالنسبة له على الإطلاق منذ 2010، وتم إنجاز 20.539 ألف صفقة بيع، قدرت قيمتها بما يزيد على 55.5 مليار درهم.

وتشير البيانات الرسمية، إلى إن السوق الثانوية سيطرت على قطاع العقارات، حيث شكلت حوالي 58% من إجمالي المبيعات، في حين سجلت 42% المتبقية من المبيعات في السوق الأساسية.

وتتوقع "زووم بروبيرتي إنسايتس" أن تواصل السوق منحناه التصاعدي مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها الدولة مثل تحديث إجراءات الحصول على التأشيرات والاستقرار الاقتصادي. كما أن التغيرات المستمرة التي تطال قانون العمل في دبي، مع توافر المشروعات الضخمة، ستجذب أعداداً أكبر من المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي في "زووم بروبيرتي"، عطا شبيري: "يُرجع الفضل في الأداء الاستثنائي لسوق العقارات في الأشهر الأخيرة للمستثمرين الأجانب. ويمكن إرجاع الفضل في الطلب المتزايد وارتفاع أسعار العقارات وارتفاع العائد على الاستثمار، بنسبة كبيرة إلى تدفق المستثمرين الأجانب، ومما لاشك فيه فقد يسّر (إكسبو 2020) السبل أمام العديد من المستثمرين الجدد لزيارة دبي، وأتيحت إليهم الفرصة ليقرروا في نهاية الأمر أن سوق العقارات في دبي تستحق الاستثمار فيها".

وأضاف شبيري، أنه "يعتقد أن الإعلان الأخير عن تأشيرة الإقامة الخضراء الجديدة وتوسيع معايير استحقاق التأشيرة الذهبية، سيوفر المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب، مما سيترك انعكاسات إيجابية على الأداء في الفترات اللاحقة. وقد جاء المستثمرون الأوروبيون في الصدارة خلال الربع الأول من العام 2022، حيث احتلت المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا المراكز الأولى والثالثة والسابعة على التوالى على قائمة مستثمري الدول الكبرى في دبي.

وارتفع عدد المشترين الكنديين بنسبة 116% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، كما احتل مستثمرو شبه القارة الهندية وباكستان المرتبتين الثانية والثامنة على التوالي، ما أسهم بشكل كبير في تحسن أداء السوق".

كما ارتفع عدد المستثمرين الروس في السوق العقارية في دبي بنسبة تجاوزت 65%، وذلك بفضل موقع الدولة في المركز الخامس عالمياً بين أكبر الدول الجاذبة للاستثمار. كما أنجزت لبنان والصين استثمارات كبيرة في السوق خلال الربع الأول من 2022.

ومن المتوقع أن يقتحم مستثمرون أجانب، من مناطق أخرى، السوق في ظل هذا الأداء الرائع، ويعتقد الخبراء أن العام 2022 سيختتم بشكل أقوى بفضل زيادة الأسعار وارتفاع الطلب.

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