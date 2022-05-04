"كيو" القابضة تستحوذ على "ريم للاستثمار" بقيمة 5,94 مليارات درهم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت شركة "كيو" القابضة استحواذها على كامل اسهم شركة "ريم للاستثمار"، مقابل 5,94 مليارات درهم لتعزز بذلك محفظتها المتنامية من الأصول.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة "كيو" القابضة، محمد بطي ال حامد، في مؤتمر صحفي أمس، إن "(كيو) استحوذت على كامل أسهم شركة (ريم للإستثمار) مقابل أسهم يتم إصدارها في (كيو القابضة) بمبلغ 5,94 مليارات درهم".

وأضاف أنه "سيتم إصدار أسهم جديدة في الشركة، بحيث يتم تخصيص 17.33 من أسهم الشركة لكل سهم يتم الاستحواذ عليه من أسهم مساهمي شركة ريم للإستثمار"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1,347 مليار سهم لمساهمي شركة ريم للإستثمار طبقاً لمعدل تبادل الأسهم.

ونوه آل حامد، إلى أن "هذه الخطوة الهامة تأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لزيادة محفظتها الإستثمارية وتنمية أعمالها وتطور أدائنا، بما يتماشى مع الخطط الإستثمارية لمجلس الإدارة في قطاعات مختارة لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، حيث تهدف (كيو القابضة) إلى تحقيق نمو مستدام للمستثمرين وتوفير عوائد طويلة الأجل، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كيو" القابضة، ماجد فؤاد محمد عودة، إن "استحواذ (كيو القابضة) على شركة (ريم للإستثمار) جاء كجزء من خطتها الإستراتيجية للإستثمار، حيث وضعت الشركة خطة إستراتيجية مدروسة بعناية للإستثمار في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام محلياً وإقليمياً وعالمياً وتنشئة الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال".

وأشار عودة، إلى أن الشركة تتطلع إلى مزيد من التوسع من خلال اتباع توجهات وآليات طويلة المدى وموافق عليها من قبل مجلس الإدارة لتعزيز مكانة شركة "كيو" القابضة كواحدة من أكبر وأهم الشركات العاملة في قطاع الإستثمار.

ونوه الى ان شركة "كيو" القابضة، تعد شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2005 وتعد من أكبر شركات الإستثمار في إمارة أبوظبي كما ساهمت الشركة منذ تأسيسها بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، من خلال الإستثمار في القطاعات الحيوية، كما أخذت الشركة على عاتقها تحقيق أعلى العوائد عبر الإستثمار في قطاعات مختارة مثل قطاع العقارات والترفيه والضيافة.

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