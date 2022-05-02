«منتجع وسبا تاج إكزوتيكا» يمتلك فريق عمل ينتمي إلى 45 جنسية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال مدير منطقة الشرق الأوسط المدير العام لمنتجع وسبا «تاج إكزوتيكا النخلة دبي»، رانجيت فيليبوس، إن «منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، النخلة، دبي يمتلك فريق عمل ينتمي أفراده إلى 45 جنسية، ما يجعل فريق عملنا متنوعاً للغاية. ونبذل المزيد من الجهود لزيادة نسبة التوطين بين أفراد فريق عمل المنتجع، وذلك في إطار سعينا لدعم القوة العاملة في المنشأة»، مشيراً إلى أن فندقي «تاج دبي» في وسط مدينة دبي، وفندق «تاج أبراج بحيرات جميرا»، حققا أداءً جيداً للغاية من حيث المبيعات خلال فترة معرض «إكسبو 2020»، بينما تم افتتاح المنشأة الفندقية الثالثة، أخيراً، وهي منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، النخلة، دبي.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»: «إننا نسعى للتوسع بصورة أكبر في منشآتنا الفندقية، ويتمثل هدفنا الاستراتيجي في إرساء علامات تجارية في مناطق تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء»، وفيما يلي نص الحوار:

منشآت فندقية

- كم عدد فنادق تاج على مستوى دولة الإمارات؟

- نمتلك في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث منشآت فندقية رائعة تقدم عروضاً مميزة، وتقع جميعها في إمارة دبي، وهي: فندق «تاج دبي» في وسط مدينة دبي، وهو فندق مناسب للضيوف المسافرين لأغراض العمل والترفيه؛ وفندق «تاج أبراج بحيرات جميرا»، في منطقة أبراج بحيرات جميرا الهادئة؛ والمنشأة الفندقية الثالثة، التي تم افتتاحها أخيراً هي منتجع وسبا «تاج إكزوتيكا، النخلة، دبي»، وهو عبارة عن منتجع فاخر يقع على شاطئ البحر.

عشاق السفر

- ما أهم مميزات فندق تاج عن بقية الفنادق؟

- «تاج» هي علامة تجارية شهيرة مملوكة لشركة الفنادق الهندية المحدودة «آي.إيتش.سي.إل»، وتعد منشآت «تاج» الفندقية هي الوجهة الأكثر تميزاً على مستوى العالم لعشاق السفر الباحثين عن تجارب أصيلة ومتميزة، مع الاستمتاع بمستوى عالٍ من الرفاهية. وقد تم تصنيف فنادق «تاج»، وفقاً لتقييم مؤسسة «براند فاينانس» لعام 2021، كأقوى سلسلة فنادق في العالم، وأقوى اسم في قطاع الضيافة على مستوى الهند. وتتميز فنادق «تاج» بأنها تقدم مزيجاً لا يُضاهى من حفاوة الضيافة الهندية والمستوى العالمي للخدمة والرفاهية العصرية في منشآت فندقية متنوعة، فمنها المنشآت التي أصبحت معالم ذات شهرة عالمية وفنادق رجال الأعمال العصرية، ومنها المنتجعات الشاطئية الخلابة، وكذلك القصور الفخمة الأصيلة.

وتضم هذه السلسلة الفريدة من نوعها من المنشآت الفندقية، مجموعة من الفنادق المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، وتتمتع بحضور قوي في كل من الهند وأميركا الشمالية والمملكة المتحدة وإفريقيا والشرق الأوسط وسريلانكا، وجزر المالديف، وبوتان، ونيبال.

ويعد منتجع وسبا «تاج إكزوتيكا، النخلة، دبي»، بمثابة واحة غنّاء واقعة على شاطئ جزيرة ساحرة على الهلال الشرقي لأكبر جزيرة من صنع الإنسان في العالم، وهي جزيرة «نخلة جميرا». ويوفر المنتجع إطلالات بانورامية خلابة على أفق دبي وشاطئ النخلة. إنه المنتجع الوحيد الذي يمكن أن يوفر مناظر في اتجاهين، ما يعطي حقاً إحساساً متكاملاً لمعنى الإقامة في «واحة الجزيرة».

45 جنسية

- كم نسبة التوطين في فنادق تاج؟

- يوجد لدينا حالياً في منتجع وسبا «تاج إكزوتيكا، النخلة، دبي» فريق عمل ينتمي أفراده إلى 45 جنسية، ما يجعل فريق عملنا متنوعاً للغاية. ونبذل المزيد من الجهود لزيادة نسبة التوطين بين أفراد فريق عمل المنتجع، وذلك في إطار سعينا لدعم القوة العاملة في المنشأة.

- هل تفكرون في التوسع على مستوى دول مجلس التعاون؟

- بالنسبة لعلامة «تاج» التجارية، أود أن أقول إننا شركة عالمية تمتلك فنادق ومنتجعات في جميع أنحاء العالم. إن منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، النخلة، دبي، هو أول منتجع من نوعه على الإطلاق في الشرق الأوسط. إننا نسعى للتوسع بصورة أكبر في منشآتنا الفندقية. ويتمثل هدفنا الاستراتيجي في إرساء علامات تجارية في مناطق تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء، حيث يمكن لعلاماتنا التجارية أن تضيف قيمة على المستوى المحلي. وستكون المدن التي بها أعداد كبيرة من المغتربين الهنود، الذين هم بمثابة سفراء لعلامتنا التجارية، هي نقاط الدخول الرئيسة أثناء الإقدام على الاستثمار في أسواق جديدة.

- ما أبرز مميزات يقدمها فندق تاج للمواطنين والمقيمين؟

- تشتهر علامة «تاج» التجارية في جميع أنحاء العالم باعتبارها علامة تجارية رائدة في تقديم تجربة فريدة من نوعها للضيوف في منشآتها الفندقية، حيث توفر للنزلاء كل ما يجسده مفهوم «Tajness» من مبادئ تجعل من إقامتهم متعة متكاملة. ويعني هذا المفهوم، القائم على التعامل مع النزيل بالعاطفة وليس المنطق، الاهتمام بأصغر احتياجاته اليومية ومعالجة أبسط الاستفسارات بطريقة فريدة من نوعها. وتشمل مبادئ الاهتمام بالنزيل، الالتزام الكامل بتقديم كل سبل الراحة والرفاهية خلال ست مراحل: بداية من الترحيب عند الوصول، وفي فترات اليوم في الصباح، وبعد الظهر، وفي المساء، وعند النوم، وأخيراً عند لحظة المغادرة، بما يجعل النزيل يشعر بأنه يحظى بمعاملة خاصة تجعله يحمل معه ذكرى لا تنسى.

- ما هي نسبة المبيعات لفنادق «تاج» في دولة الإمارات خلال موسم «إكسبو 2020 دبي»؟

- حقق الفندقان أداءً جيداً للغاية من حيث المبيعات خلال فترة معرض «إكسبو 2020 دبي». وقد عملنا عن كثب مع القائمين على جناح الهند في المعرض و«اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية» لتخصيص ركن صغير لمطعمنا الهندي «بومباي براسيري» داخل الجناح. وقد حقق المطعم أداءً جيداً للغاية على مدار الأشهر الستة، وساعد وجوده الكبير هناك كذلك في رفع نسبة الإشغالات في فندقينا بالمدينة.

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