«وصل فيليج» مشروع سكني يضم 6200 وحدة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «وصل فيليج» أحدث مشروعات شركة «وصل» العقارية، وهو مخصص للأغراض السكنية والتجارية بمنطقة القصيص، حيث يمكن الوصول من هناك بسهولة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. ويتألف المشروع من 62 مبنى توفر مجمعة 6200 وحدة سكنية، وتراوح بين الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف.

ويتضمن المشروع مركزاً تجارياً، يضم عدداً من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى سوبرماركت وعيادة وصالة رياضية وحمام سباحة. ويحيط بالمشروع سور كامل، مع مسار للجري على موازاته بطول 1700 متر، إضافة إلى ملاعب للتنس وكرة قدم والكريكيت وكرة السلة، ومنطقة مخصصة للشواء.

وسيتم تسليم «وصل فيليج» على مراحل عدة، وتبدأ أسعار الإيجارات من 20 ألف درهم للاستوديوهات، و30 ألف درهم للشقق من غرفة واحدة، بينما تبدأ للغرفتين وثلاث غرف من 39 ألف درهم وإلى 52 ألف درهم على التوالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news