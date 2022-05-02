«إعمار للضيافة» تستهدف افتتاح 10 فنادق جديدة العامين الجاري والمقبل

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال مدير قطاع الضيافة لدى مجموعة «إعمار للضيافة»، مارك كيربي، إن «المجموعة تخطط لافتتاح خمس منشآت فندقية جديدة خلال العام الجاري، منها أربع منشآت في السوق الإماراتية، كما تستهدف افتتاح خمسة فنادق أخرى خلال العام المقبل»، مشيراً إلى أن محفظة المجموعة تضم حالياً أكثر من 30 فندقاً في الخدمة في مختلف الأسواق، الجزء الأكبر منها في الإمارات.

وذكر، كيربي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «فنادق المجموعة تحقق أداءً جيداً، مع افتتاح المزيد من الوجهات، وتخفيف بروتوكولات السفر، حيث يواصل قطاع السياحة الانتعاش»، مشيراً إلى أنه «مع استضافة معرض (إكسبو 2020 دبي)، الذي اختتم أعماله بنهاية مارس الماضي، وغيرها من الفعاليات الأخرى في دبي، فإن قطاع السياحة يواصل تحقيق أرقام جيدة».

وبيّن أنه «بالنسبة لمتوسط أسعار الغرف والعائدات عليها، فهي تخطت توقعاتنا والنسب التي كنا نستهدفها»، لافتاً إلى أن «إشغال فنادق المجموعة في دبي تخطى حاجز الـ70% خلال الربع الأول من العام الجاري».

ولفت إلى أن «الأسواق الدولية انتعشت بقوة، وانعكس ذلك على ارتفاع نسبة السياح الدوليين من إجمالي ضيوف المنشآت الفندقية»، مشيراً إلى أن «القطاع يواصل الانتعاش بدعم من جاذبية دبي كوجهة سياحية بارزة على الصعيد العالمي»، موضحاً أن فنادق المجموعة تشهد طلباً عالياً خلال عطلة عيد الفطر. وأضاف كيربي: «يشهد العام الجاري انتعاش القطاع بشكل ملحوظ، ونتطلع لتسريع جهودنا، وتحقيق مزيد من النجاح، عبر مواكبة أحدث التوجهات والاحتياجات بقطاع الضيافة، في ضوء العصر الجديد لقطاعي الضيافة والسفر».

وأوضح أن «لدى (إعمار للضيافة) خطط تطوير تشمل مختلف العلامات التي تمتلكها، بما في ذلك الفنادق من الفئة المتوسطة والفاخرة أيضاً»، لافتاً إلى أن المجموعة لديها محفظة من أصول الضيافة والعلامات التجارية، بما في ذلك: العنوان للفنادق والمنتجعات، وفيدا للفنادق والمنتجعات، وروڤ للفنادق، إضافة إلى الشقق الفندقية المُجهزة. وبيّن أن العلامات الفندقية التابعة للمجموعة، تلبي مختلف متطلبات المتعاملين والزوار، لافتاً إلى أن المجموعة تدرس احتياجات كل سوق، وطبيعة الطلب، وبناءً عليه نواصل خطط التطوير وفق استراتيجية واضحة.

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