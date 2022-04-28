%18.5 نمواً في تصرفات عقارات عجمان خلال الربع الأول

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أكد المدير العام لدائرة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المهندس عمر بن عمير المهيري، أن السوق العقارية في الإمارة شهدت تسجيل 2937 تصرفاً عقارياً خلال الربع الأول من عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليارات درهم، وبنمو بلغت نسبته 18.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في وقت بلغ فيه إجمالي حجم التداول 2.2 مليار درهم من إجمالي 2336 عملية تداول، كما تم تسجيل 385 عملية رهن بإجمالي 248 مليون درهم.

وقال المهيري أن نسبة النمو المحققة تعكس الأداء الإيجابي التصاعدي الذي يشهده القطاع العقاري، مؤكداً أهميته كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية في الإمارة، بالنظر لما يتمتع به من تنوع وجاذبية أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعززت مكانة عجمان كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري.

وأشار المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إلى أن منطقة الباهية شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ45 مليون درهم، في حين سُجلت أعلى قيمة رهن في منطقة «الراشدية 3» بقيمة 126 مليون درهم. بدوره، جاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«العالية».

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