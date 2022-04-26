19 مليون زائر و75 مليون ليلة في فنادق الدولة خلال 2021

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

عقد «مجلس الإمارات للسياحة»، اليوم اجتماعه الأول لعام 2022، برئاسة وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي.

واستعرض المجلس نتائج أداء القطاع السياحي والمنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021، ونسب النمو التي تم تحقيقها في العديد من المؤشرات السياحية، كما اطلع على خطط الترويج للسياحة الوطنية في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة. واستعرض الجهود المتضافرة لتطوير منظومة البيانات السياحية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.

القطاع الفندقي

وأظهرت نتائج القطاع لعام 2021، أن المنشآت الفندقية في الدولة استقطبت 19 مليون نزيل فندقي بنمو يزيد على 29% مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020، في ما استحوذت السياحة الداخلية على نسبة 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة. كما حققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عائدات بقيمة 28 مليار درهم، محققةً نمواً يصل إلى 70% مقارنة بعام 2020.

عدد المنشآت

وتم خلال العام 2021، حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية، بزيادة نسبتها 42% مقارنة بعام 2020، في ما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67%، علماً بأن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية على مستوى العالم.

إلى ذلك، ازداد عدد المنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021 بنسبة 5% مقارنة بنظيرتها لعام 2020 ليبلغ 1144 منشأة، كما تم خلال فترة المقارنة نفسها تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بنسبة 8%، لتصل إلى 194 ألف غرفة في إمارات الدولة كافة.

نتائج متميزة

وقال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، إن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية متميزة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة، وتضافر الجهود الوطنية لتطوير البيئة السياحية للدولة، لتكون في مصاف أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتقديم منتجات وخدمات سياحية متكاملة تعزز مكانة الإمارات مقصداً سياحياً مفضلاً ومستداماً للسياح من داخل الدولة أو للسياح الدوليين.

وأشار إلى أهمية مساهمة الفعاليات والمبادرات الكبرى التي نظمتها الدولة خلال المرحلة الماضية في تحقيق هذه النتائج ورفد السياحة الوطنية بمقومات تنموية كبيرة، وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي» الذي نجح في استقطاب أكثر من 24 مليون زيارة، وحملة «أجمل شتاء في العالم» بنسختها الثانية التي حققت خلال شهر ونصف الشهر إيرادات وصلت إلى 1.5 مليار درهم وجذبت أكثر من 1.3 مليون سائح محلي.

وشدد الفلاسي على أهمية تضافر الجهود بين وزارة الاقتصاد ودوائر وهيئات السياحة المحلية والجهات الحكومية المعنية، لوضع خطط وبرامج متكاملة لتنمية السياحة الخارجية وزيادة استقطاب السياح الدوليين من مختلف دول العالم، لا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في معدلات التعافي السياحي عالمياً، ووجود فرص متنامية لفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.

الحساب الفرعي

إلى ذلك، استعرض المجلس جهود الجهات المعنية في مشروع «الحساب الفرعي للسياحة» الذي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للتنمية السياحية في الدولة وتشارك فيه أكثر من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ويهدف إلى تطوير منظمة إحصائية متكاملة على المستوى الوطني، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتطوير الأنظمة البشرية، والتكنولوجيا المتكافئة لدعم عملية صناعة القرار في الدولة.



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