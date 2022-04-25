"العربية أبوظبي" تطلق رحلات جديدة إلى أحمد آباد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة الى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وأحمد آباد أكبر مدن ولاية غوجارات في الهند، بدءً من 13 مايو 2022.

تتميز مدينة أحمد آباد النابضة بالحياة بتراثها الممزوج بين القديم والمعاصر، كما تساهم ثقافتها المتنوعة ومأكولاتها الشهية في جعلها وجهة سياحية سريعة النمو حيث أنها تضم العديد من المعالم التراثية بما في ذلك المتاحف الاثرية القديمة والبحيرات الرائعة.

وتمثل أحمد آباد الوجهة السابعة للعربية أبوظبي إلى الهند بعد كل من من مومباي، كاليكوت، وتشيناي، وجيبور، وكوتشن، وتريفاندروم. وتعتبر الوجهة 21 للعربية أبوظبي منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في شهر يوليو من عام 2020.

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