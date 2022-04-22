ختام أخضر لأسواق المال للجلسة الرابعة وأبوظبي للأوراق المالية يسجل قمة جديدة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أنهت أسواق المال المحلية تعاملات الأسبوع بمؤشرات خضراء للجلسة الرابعة على التوالي فيما واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تسجيل قمة جديدة متخطيا 10112 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة .

وبلغت سيولة التداولات بكلا السوقين 1.9 مليار درهم منها 1.6 مليار درهم بسوق العاصمة و306 مليونا في دبي المالي .

وبحسب بيانات السوقين تفصيلا واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي مختتما تعاملات اليوم بنسبة 0.5% عند مستوى 3683 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 306 ملايين درهم .



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر العام للسوق بمقدار 81 نقطة لهذا تعادل نسبة 2.2% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضي 15 أبريل 2022.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 11 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 10 شركات، وبقيت 8 على ثبات.

وفي سوق العاصمة أغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.2% عند مستوى 10113 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم.

وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر العام بمقدار 169 نقطة تعادل نسبة 1.7% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضي 15 أبريل 2022.

وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 53 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 21 شركة، وبقيت 8 على تبات.

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