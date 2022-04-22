ختام أخضر لأسواق المال للجلسة الرابعة وأبوظبي للأوراق المالية يسجل قمة جديدة
أنهت أسواق المال المحلية تعاملات الأسبوع بمؤشرات خضراء للجلسة الرابعة على التوالي فيما واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تسجيل قمة جديدة متخطيا 10112 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة .
وبلغت سيولة التداولات بكلا السوقين 1.9 مليار درهم منها 1.6 مليار درهم بسوق العاصمة و306 مليونا في دبي المالي .
وبحسب بيانات السوقين تفصيلا واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي مختتما تعاملات اليوم بنسبة 0.5% عند مستوى 3683 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 306 ملايين درهم .
وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر العام للسوق بمقدار 81 نقطة لهذا تعادل نسبة 2.2% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضي 15 أبريل 2022.
وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 11 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 10 شركات، وبقيت 8 على ثبات.
وفي سوق العاصمة أغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.2% عند مستوى 10113 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم.
وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر العام بمقدار 169 نقطة تعادل نسبة 1.7% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضي 15 أبريل 2022.
وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 53 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 21 شركة، وبقيت 8 على تبات.
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