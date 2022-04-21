عدد سكان دبي يتخطى حاجز الـ 3.5 ملايين نسمة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهر مؤشر «الساعة السكانية» لمركز دبي للإحصاء، أن تعداد سكان إمارة دبي المقيمين فيها إقامة معتادة، تخطى حاجز الـ3.5 ملايين نسمة، وذلك حتى يوم أمس (الموافق 20 أبريل الجاري). وذكر المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن نسبة السكان الذكور بلغت 69% من إجمالي السكان، فيما بلغت نسبة الإناث 31% من إجمالي سكان الإمارة.

ووصل عدد سكان دبي، إلى ثلاثة ملايين و496 ألف نسمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل ثلاثة ملايين و424 ألف نسمة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها أكثر من 72 ألف نسمة، وبنسبة نمو بلغت 2.1%.

وتسهم الطبيعة الديناميكية لدبي كمركز اقتصادي وسياحي عالمي في تزايد عدد الأفراد الموجودين فيها بشكل ملحوظ خلال ساعات الذروة الاعتيادية، ليصل إلى أربعة ملايين و541 ألف نسمة، وفقاً لإحصاءات نهاية العام 2021، حيث يضاف إلى السكان المقيمين إقامة معتادة أكثر من مليون فرد يوجدون في الإمارة بشكل مؤقت لغايات العمل أو السياحة في معظم الحالات.

ووفقاً لمركز دبي للإحصاء، تعود أهمية احتساب حركة الأفراد الموجودين في ساعات الذروة المعتادة إلى جانب سكان الإمارة لتحديد الاحتياجات اللازمة من بنى تحتية وخدمات وغيرها لاستيعاب تلك الأعداد.

وبالعودة إلى القرن التاسع عشر، وتحديداً عام 1881، فقد أوضحت العديد من المؤلفات والوثائق أن عدد سكان دبي لم يتجاوز 12 ألف نسمة في ذلك العام، وقد ازداد عدد سكان دبي تدريجياً خلال 137 عاماً، ليتضاعف بنحو 261 مرة، بعد تجاوزه الثلاثة ملايين في عام 2018.

وبلغ تعداد سكان دبي في عام 1975 نحو 183 ألف نسمة، ليرتفع إلى 276 ألفاً في عام 1980، وليصل إلى نحو 862 ألفاً في عام 2000، ونحو 1.3 مليون نسمة في عام 2005، وأكثر من مليوني نسمة في 2011، ليتجاوز حاجز الثلاثة ملايين في عام 2018.

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