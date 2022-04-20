"ديوا" تطلق أداة ذكية جديدة لتقييم استهلاك الكهرباء والمياه في منازل دبي

المصدر: دبي ــ وام

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، أداة ذكية جديدة لتقييم استهلاك الكهرباء والمياه وتمكين المتعاملين من القطاع السكني من فهم أنماط استهلاكهم بمنتهى السهولة.

وتشتمل أداة "تقييم الاستهلاك" على استبيان حول استهلاك الكهرباء والمياه بما يتيح للمتعاملين تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه والتعرّف على سبل خفض الاستهلاك، وبعد استكمال التقييم يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً حول استهلاكهم إلى جانب نصائح مخصصة لكل متعامل على حدة لمساعدته على الحد من الهدر وترشيد الاستهلاك.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "في إطار رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة وجهودنا لدعم مبادرة (دبي الذكية) تسخر الهيئة أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهل حياة المتعاملين وتساعدهم على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه وكشف التسريبات على الفور ومعالجة الأعطال دون الرجوع إلى الهيئة. ونوفر كافة السبل لتعزيز ثقافة الاستدامة والترشيد ورفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول مسؤوليتهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وحماية الموارد الطبيعية الثمينة انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الصُعد وانسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".

ونوه إلى أن "جهود الهيئة في مجال نشر الوعي حول أهمية ترشيد الاستهلاك أثمرت عن وفورات كبيرة خلال السنوات الماضية وحققت برامجنا ومبادراتنا الترشيدية وفراً تراكمياً بين عامي 2012 و2021 ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.2 تيراوات ساعة من الكهرباء و 5.6 مليارات غالون من المياه بما يعادل 1.2 مليار درهم وتقليل 1.1 مليون طن من الانبعاثات الكربونية".

يذكر أن مبادرة "الحياة الذكية" تعتمد على دعم تنفيذ واعتماد آلية استباقية في التفاعل مع المتعاملين ممن لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية حيث تتيح لهم مراقبة استهلاكهم من خلال لوحة بيانات الحياة الذكية الخاصة بهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. وقد فازت الهيئة براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020 عن هذه المبادرة التي تمكّن المتعاملين عبر برنامج "نهجي المستدام" من مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة والاستفادة من العروض التي توفرها الهيئة ضمن "متجر ديوا" لتعزيز التحكم بالاستهلاك واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.

ومن خلال خاصية "خارج المنزل" تتيح المبادرة أيضاً استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني خلال فترة تفعيلهم للخدمة أثناء تواجدهم خارج المنزل أو أثناء السفر، علاوة على ذلك توفر الهيئة خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" والتي تندرج ضمن مبادرة الاستجابة الذكية لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد.

وحتى مارس 2022 حققت الخدمة وفورات في المياه تزيد عن 8 مليارات جالون ووفورات على المتعاملين بقيمة تقارب 500 مليون درهم .. وتتضمن المبادرة أيضاً خاصية "الجدولة الآلية" التي تتيح للمتعاملين تحديد موعد زيارة الفريق الفني التابع للهيئة بشكل آلي وتتبع حالة طلبهم لحظة بلحظة كذلك تشتمل على خاصية "إعادة الاتصال الافتراضي" لتمكين المتعاملين من حجز موعد إعادة اتصال الهيئة بهم من خلال قنوات الهيئة الذكية بما يتناسب مع وقتهم.

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