«كهرباء دبي» تبدأ تطبيق استراتيجية الشبكة الذكية المحدثة 2021 - 2035

المصدر: دبي ■ وام

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي، تطبيق استراتيجيتها للشبكة الذكية المحدثة 2021- 2035، التي تمتاز بمستوى عالٍ من الرشاقة والمرونة، بما يتيح قدرة أكبر لمواكبة المستجدات والتغيرات المتسارعة، وضمان مواصلة مسيرة تميز الهيئة وريادتها العالمية.

وأثنى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، على جهود العاملين في الهيئة التي أثمرت إنجاز أهداف المرحلة القصيرة من استراتيجية الهيئة الخاصة بالشبكة الذكية، وتحديث الاستراتيجية، للانطلاق قدماً نحو تحقيق أهداف المرحلتين المتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035.

وقال: «ينسجم برنامج الشبكة الذكية التابع للهيئة، والذي يبلغ مجموع استثماراته سبعة مليارات درهم، مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، كما أنها تدعم (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050) لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

وأضاف أن الشبكة الذكية توفر خصائص متقدمة تشمل إمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه، لافتاً إلى أن الشبكة الذكية تشكل مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية، وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وأكد الطاير أن الشبكة تعتبر أحد أهم عوامل نجاح المدن الذكية.

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