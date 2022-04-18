«ليف مارينا».. مشروع سكني فاخر يكتمل في 2025

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر برج «ليف مارينا» من المشروعات السكنية الفاخرة التي تم إطلاقها أخيراً في منطقة «مرسى دبي» أو «دبي مارينا»، وهو من تطوير «شركة ليف للتطوير العقاري». يتكون البرج من 44 طابقاً، ومن المنتظر أن يكتمل بناؤه، بحلول عام 2025.

يتألف البرج من شقق بغرفة نوم أو غرفتين أو ثلاث غرف، فضلاً عن شقق «بنتهاوس» مميزة. يمتاز البرج بردهة فسيحة يصل ارتفاعها إلى طابقين، بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، مع إطلالات على الواجهة البحرية. ويتميز البرج كذلك بتصميمات عالية الجودة، وبشقق تضم مطابخ فاخرة مفتوحة مجهّزة بأدوات من أشهر العلامات التجارية، مثل «فيليروي آند بوش»، و«سيمنز». سيتسنى للمقيمين نمط حياة مريحاً يحاكي أسلوب الإقامة في المنتجعات، مع طابق كامل من وسائل الراحة هو الأول من نوعه في دبي، تبلغ مساحته 28 ألف قدم مربعة، يضم صالة رياضية داخلية وخارجية، واستوديوهات «يوغا»، وغرفة موسيقى، ومرافق للمؤتمرات والدراسة، وقاعة غولف افتراضية، وغرفة ألعاب، و«بلاي ستيشن»، ومسبحاً، فضلاً عن حدائق وفسحات اجتماعية للترفيه.

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