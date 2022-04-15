الإمارات الأولى عربياً في التصنيفات الائتمانية السيادية لـ 4 وكالات عالمية

المصدر: أبوظبي ■ وام

تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في التصنيفات الائتمانية السيادية لأربع من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة في العالم وهي (موديز وفيتش وكابيتال إنتليجينس وإي إتش إس)، لعام 2021، ما يعكس نجاعة رؤى وتوجهات الإمارات الاقتصادية وسياستها الاستشرافية الفاعلة التي انعكست على قوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والائتمانية.

وحصلت دولة الإمارات على مستوى «+AA» من «فيتش»، و«AA2» من «موديز»، و«-AA» من «كابيتال إنتليجينس»، و«-AA» من «إي إتش إس»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني في التقييم السيادي لعام 2021 وذلك بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

وتعكس هذه التصنيفات السيادية القوية، نجاح الإمارات بجدارة في تخطي تداعيات جائحة «كورونا» وقوة ومرونة سياستها في التعامل مع الظروف العالمية الطارئة والاستثنائية بما يعزز مكانتها المحورية مركزاً اقتصادياً عالمياً، تماشياً مع توجهات الإمارات للـ50 عاماً المقبلة.

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