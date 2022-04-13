«ديوا».. أكبر شركة مدرجة في «دبي المالي» بقيمة سوقية 124 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بدأ، أمس، تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي تحت الرمز «DEWA».

وباكتمال إدراجها، أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر شركة مدرجة في السوق بقيمة سوقية تبلغ 124 مليار درهم (33.8 مليار دولار) بناءً على سعر طرحها النهائي، الذي تم تحديده الأسبوع الماضي عند 2.48 درهم للسهم الواحد.

واشتمل الطرح على بيع الشركة تسعة مليارات سهم تمثل 18% من رأسمالها المصدر، لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم (6.1 مليارات دولار)، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المصدر للشركة، وأصبح الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر اكتتاب عام على الإطلاق في تاريخ أسواق المال في دولة الإمارات، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ بداية 2022.

طلب قوي

وشهدت «ديوا» طلباً قوياً وإقبالاً استثنائياً على أسهمها من مختلف شرائح المستثمرين، حيث تلقت طلبات اكتتاب فاقت الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين).

وقرع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي، احتفالاً بالإدراج، بحضور رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

قصة نجاح

وقال الطاير: «يشكل إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي، بداية فصل جديد في قصة نجاح ونمو الهيئة».

ثقة كبيرة

وأضاف الطاير: «بصفتها المزوّد الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، كانت الهيئة ولاتزال مسهماً رئيساً في المسيرة التنموية الشاملة للإمارة، وجزءاً لا يتجزأ من اقتصادها المزدهر. ويعكس الاهتمام الواسع الذي شهدناه من جانب المستثمرين من المؤسسات والأفراد، الثقة الكبيرة بالهيئة كشركة مرافق عالمية رائدة. ونحن فخورون بإتاحة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مستقبل الهيئة ودورها المهم في دعم نمو دبي، والتحول الذي يشهده قطاع الطاقة في الإمارة».

قوة دفع كبيرة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري: «يسعدنا الترحيب بإدراج أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي، إذ يمنح هذا الإدراج قوة دفع كبيرة لاستراتيجية السوق الهادفة إلى تنويع القطاعات، من خلال طروحات عامة وإدراجات لشركات رائدة تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوّعة، بما يعزّز حضور تلك القطاعات في السوق، لاسيما أنها تلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي بدبي ودولة الإمارات».

وأكد المري أن هذه الخطوة المفصلية تُعدّ انعكاساً لرؤية القيادة، وتنفيذاً لاستراتيجية دبي الهادفة إلى تطوير أسواقها المالية، وتعزيز مكانتها مركزاً حيوياً عالمياً لأسواق رأس المال، مشدداً على أن هذا الطرح العام يعكس الثقة الكبيرة التي توليها مختلف الشركات إزاء سوق دبي المالي، وما يوفره للشركات المدرجة من بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى، وخدمات متطوّرة، وامتلاكه قاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوّعة، ما يجعله الخيار المفضل للشركات، لتنفيذ اكتتابات عامة، وجمع التمويلات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات النمو.

تفاؤل مستقبلي

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي، إن «طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وإدراجها في سوق دبي المالي، يتيح للمستثمرين عموماً، ومستثمري الدخل على وجه الخصوص، فرصة المشاركة في نجاح ونمو أحد أبرز القطاعات الحيوية، إذ يتسم قطاع المرافق العامة عادة بالاستقرار والنمو المستدام».

وأضاف: «بطبيعة الحال، فإن هذا الإدراج وما سيعقبه من إدراجات مماثلة ضمن خطة حكومة دبي لطرح 10 شركات، سيسهم في توسعة رقعة السوق وتعميقه، وفي تنويع الفرص الاستثمارية. إننا متفائلون إزاء الآفاق المستقبلية للاكتتابات العامة، والإدراجات في السوق في ضوء الاتصالات الجارية مع العديد من الشركات الساعية إلى التوسع وتطوير أعمالها، مدفوعةً بالثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني، والمتحمسة للاستفادة من التطوّرات التنظيمية العديدة التي تم إدخالها في الآونة الأخيرة، ما عزّز من جاذبية السوق، ومنح تلك الشركات بدائل متنوّعة لتنفيذ هذه الخطوة الاستراتيجية».

قطاع المرافق العامة

يذكر أنه تم ضم أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي إلى قطاع المرافق العامة، مع عدم تطبيق الحدود السعرية المعتمدة لتحركات الأسهم في اليوم الأول للتداول، على أن يتم تطبيقها في اليوم التالي للإدراج، علماً بأن سعر الاكتتاب للسهم بلغ 2.48 درهم.

هيئة كهرباء ومياه دبي

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزوّد الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي.

تمتلك الهيئة حصة نسبتها 70% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة.

ينضوي تحت مظلتها عدد من الشركات التابعة، منها: شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة «ماي دبي»، شركة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة والمختصّة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو» المختصّة في تطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

تسهم مصادر الطاقة المتجدّدة حالياً بنحو 11.4% من إجمالي طاقتها التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة، وهي النسبة الأعلى من مزيج الطاقة في المنطقة، مقارنة بالمؤسسات الخدماتية الإقليمية الأخرى.

سعيد محمد الطاير:

• «الإدراج بداية فصل جديد في قصة نجاح ونمو (الهيئة)، واهتمام المستثمرين يعكس ثقة كبيرة».

هلال المري:

• «إدراج أسهم (الهيئة) يمنح قوة دفع كبيرة لاستراتيجية السوق الهادفة إلى تنويع القطاعات».

حامد علي:

• «توسعة رقعة السوق وتعميقه، ومتفائلون إزاء الآفاق المستقبلية للاكتتابات العامة، والإدراجات».

• أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في دولة الإمارات، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ بداية 2022.

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