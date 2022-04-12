القابضة" و"شيميرا" تطلقان شركة (ADC) لأغراض الاستحواذ والاندماج في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت "القابضة" و"شيميرا للاستثمار" اليوم إطلاق ADC Acquisition Corporation PJSC (ADC) أول شركة مؤسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات .

وتعتزم شركة (ADC) جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10.00 دراهم للسهم.

وستباع هذه الأسهم للمستثمرين الأفراد وكبار المستثمرين المؤهلين عبر عملية اكتتاب عام في دولة الإمارات، مع إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

تم تأسيس (ADC) بمقتضى شراكة بين "القابضة" (ADQ)، عبر شركة ألفا أوريكس التابعة لها، وشركة شيميرا للاستثمار، وذلك بهدف رصد فرص الاستحواذ على الشركات والأعمال المختلفة ودمجها.

وستقوم (ADC) باستهداف شركات تتمتع بإمكانيات نمو واعدة وفرق إدارية قوية وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وسيتيح إطلاق شركة (ADC) آلية أسرع وأقل تكلّفة للشركات من آلية الاكتتابات العامة التقليدية ليتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

و ستستفيد تلك الشركات من الخبرات الواسعة والمتنوعة التي تمتلكها كلّ من "القابضة" (ADQ) وشيميرا للاستثمار إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية التي توفرانها.

ومن المقرر أن يتولى إدارة شركة (ADC) مجلس إدارة وفريق عمل إداري متمكّن يتمتعان بالسّمعة الكبيرة وبالخبرات والمهارات الواسعة في هذا القطاع حيث يتولى سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ "القابضة" (ADQ) منصب رئيس مجلس إدارة شركة (ADC)، في حين يتولى سيّد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة "شيميرا للاستثمار"، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ"القابضة" (ADQ) رئيس مجلس إدارة شركة (ADC) :"تطلق "القابضة" (ADQ) بالتعاون مع شركة "شيميرا للاستثمار"، اليوم، شركة (ADC)، أول شركة استحواذ ذات أصول خاصة والتي تأسّست لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر استهداف شركات تتميز بسرعة نمو أعمالها القائمة على التكنولوجيا وتطبيقها بأعلى المعاير الإدارية وتمتّعها بتقييمات مشجعة.. ومن خلال (ADC) سنساهم بإنشاء هيكل استثماري جذاب في دولة الإمارات يتميز بقدرته على تحديد الشركات المستهدفة ودمجها باتباع منهج مختلف يوفر أسلوبًا جديدًا في جذب التمويل من الأسواق العامة والمستثمرين، وفرصة ايجاد منتَج مبتكر للاستثمار".

من جانبه، قال سيّد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار نائب رئيس مجلس إدارة (ADC): " إن إطلاق شركة (ADC) وإدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي ضمن أهداف شيميرا للاستفادة من الإطار التنظيمي الخاص بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الذي أقره سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرًا، لتتيح للمستثمرين الحصول على التمويل بشكل أسرع في ظل درجة أكبر من الشفافية وبرسوم أقل.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مستويات السيولة لدى الشركات العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة قدرتها على الحصول على التمويل، وهو ما سيعزز من دور شيميرا الريادي في تنمية الأسواق المالية في دولة الإمارات".

يُعدّ سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، أول سوق يُطبق قواعد إدراج شاملة في المنطقة، ضمن الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بموجب الإطار التنظيمي للشركات التي يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج، والذي صدر عن هيئة الأوراق المالية والسّلع في دولة الإمارات (SCA) في شهر فبراير 2022.. وتخضع عملية الإدراج لشروط السوق والموافقات المتعارف عليها.

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