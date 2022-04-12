«غرفة دبي» تدعم توسع شركة صينية في سوق الإمارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بدعم من غرفة تجارة دبي، توسعت شركة «J&T Express» الصينية المتخصصة في الخدمات والحلول اللوجستية في عملياتها في دبي، باتخاذها الإمارة مركزاً استراتيجياً لها للتوسع إلى أسواق المنطقة.

وأفاد بيان أمس، بأنه ومنذ تأسيس شركة «J&T Middle East» في دبي، العام الماضي، نمت الشركة من مجرد خمسة موظفين إلى 380 موظفاً، وتدير حالياً أسطولاً من 220 شاحنة توصيل، في حين بلغ إجمالي استثمارات الشركة في دبي حتى الآن 30 مليون درهم، مع امتلاكها حالياً ثلاثة مستودعات في ثلاث مناطق حرة مختلفة في دبي.

وبحسب البيان، فقد جاء توسع الشركة في دبي، بعد أن سهّل مكتب غرفة تجارة دبي التمثيلي الخارجي في مدينة شنزن الصينية، دخول الشركة إلى سوق دبي، ومساعدتها بالمعلومات المطلوبة بخصوص فرص السوق، والقوانين، والتشريعات، واختيار المنطقة الحرة الملائمة والتراخيص.

ولفتت غرفة تجارة دبي إلى أن المكاتب الخارجية لها تركز جهودها على استقطاب الشركات الواعدة التي يمكنها دعم تطور الاقتصاد الرقمي لدبي والقطاعات الأخرى، إضافة إلى التعريف بفرص الأعمال في الأسواق الناشئة.

• الشركة الصينية نمت خلال عام من 5 موظفين إلى 380 موظفاً، وتدير أسطولاً من 220 شاحنة توصيل.

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