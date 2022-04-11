أبرز 5 مناطق لشراء الشقق في مناطق «التملك الحر» بدبي

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، المتخصص في البحوث العقارية، أفضل خمس مناطق لشراء الشقق في مناطق التملك الحر بدبي، مع تزايد جذب الأجانب للاستثمار والعمل في الإمارة.

ووفقاً للتقرير الذي حصلت عليه «الإمارات اليوم»، تربّعت «دبي مارينا» في المركز الأول بنسبة بحث 35.62%، تلتها قرية جميرا الدائرية في المركز الثاني بنسبة بحث 24.86%.

وتفصيلاً، رصد التقرير أفضل خمس مناطق للتملك الحر في دبي لشراء الشقق، وفق عمليات بحث الأفراد في موقع «بيوت دوت كوم»، حيث تربّعت «دبي مارينا» في المركز الأول بنسبة بحث 35.62%، تلتها قرية جميرا الدائرية في المركز الثاني بنسبة بحث 24.86%، وفي المركز الثالث الخليج التجاري ووصلت نسبة البحث عن شقق في هذه المنطقة إلى 16.26%، أما أبراج بحيرات الجميرا فاحتلت المركز الرابع بنسبة 12.12%، وأخيراً واحة دبي للسيليكون بنسبة 11.14% في المركز الخامس.

«دبي مارينا»

وذكر التقرير أن «دبي مارينا» تعدّ واحدة من أهم المناطق في دبي التي تسمح بالتملك الحر، كما تعتبر من أكثر المناطق طلباً لاستئجار الشقق أو منازل «التاون هاوس»، لما توفره من مرافق خدمية وترفيهية رائعة على مستوى عالمي.

وتابع التقرير: «تتميز المنطقة بضمها لمجموعة من العقارات الفريدة من نوعها، ويقربها عدد من المناطق المميزة مثل (داون تاون دبي والخليج التجاري)».

وكشف التقرير أنه يمكن العثور على شقق للبيع في «دبي مارينا» بأسعار معقولة، مقارنة بنمط الحياة الذي توفره، إذ يمكن العثور على شقق استوديو للبيع بمتوسط 766 ألف درهم، وشقق غرفة وصالة بمتوسط 1.21 مليون درهم، إلى جانب شقق غرفتين وصالة بمتوسط 1.91 مليون درهم. وتبلغ نسبة العائد على الاستثمار في شقق المنطقة 6.57%.

«قرية جميرا الدائرية»

وأكد التقرير أن قرية جميرا الدائرية تعتبر إحدى أكبر مناطق دبي السكنية وأكثرها تطوّراً، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى شكلها الدائري، ومتاح فيها التملك الحر. وتقع المنطقة على مقربة من شارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد.

ورصد التقرير أنه يمكن العثور على استوديو للبيع في قرية جميرا بمتوسط 425 ألف درهم، فضلاً عن شقق غرفة وصالة بـ691 ألف درهم، إلى جانب شقق غرفتين وصالة للبيع بـ1.04 مليون درهم. وتبلغ نسبة العائد على الاستثمار في شقق المنطقة 6.61%.

«الخليج التجاري»

تعتبر منطقة الخليج التجاري من أكبر المراكز السكنية والتجارية في دبي.

وتابع التقرير: «توفر المنطقة مجموعة متنوّعة من الشقق التي تسمح بالتملك الحر لغير المواطنين الإماراتيين، حيث يجدر بالذكر أن هذه الشقق مخدومة بالكامل من حيث المرافق العالمية المتوافرة في داخل المباني وفي المنطقة ككل».

وتتوافر وحدات استوديو للبيع في الخليج التجاري بمتوسط 746 ألف درهم، إلى جانب شقق غرفة وصالة بـ1.14 مليون درهم، وشقق غرفتين وصالة للبيع بـ1.81 مليون درهم. وصلت نسبة العائد على الاستثمار في شقق المنطقة 5.49%.

«أبراج بحيرات جميرا»

وأورد التقرير أن أبراج بحيرات جميرا تتميز بالمرافق الخدمية والترفيهية المتنوّعة، إذ تنتشر المطاعم والمقاهي والمحال التجارية في كل ركن من أركانها.

ويصل عائد الاستثمار في المنطقة نحو 7.23%، ويمكن الاختيار من بين شقق استوديو للبيع بمتوسط 488 ألف درهم، أو شقق غرفة وصالة بمتوسط 841 ألف درهم، كما تتوافر شقق مكونة من غرفتين صالة بمتوسط 1.36 مليون درهم.

«واحة دبي للسيليكون»

ولفت إلى أن واحة دبي للسيليكون من المناطق متعددة الاستخدامات، وتضم عدداً من العقارات السكنية الفاخرة وشركات التكنولوجيا والابتكار، كما أنها ملائمة لسكن العائلات أو للاستثمار.

وتتوافر خيارات لشراء استوديو بمتوسط 321 ألف درهم، وشقق غرفة وصالة بمتوسط 473 ألف درهم، وشقق غرفتين وصالة بمتوسط 772 ألف درهم. بينما تصل نسبة العائد على الاستثمار في شقق هذه المنطقة إلى 7.32%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news