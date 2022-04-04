«الإمارات للشحن الجوي» تنقل مليار جرعة لقاح «كوفيد-19» إلى 80 وجهة عبر دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، أنها نقلت أكثر من مليار جرعة من لقاحات «كوفيد-19» على طائراتها.

وأفادت في بيان، بأنها حققت هذا الإنجاز التاريخي في غضون 18 شهراً من أول شحنة تجريبية لنقل لقاحات «كوفيد-19» في أكتوبر 2020.

وأوضحت أنه تم نقل أكثر من 4200 طن من هذه اللقاحات، أي ما يزيد على مليار جرعة، إلى أكثر من 80 وجهة على أكثر من 2000 رحلة، في وقت استأثرت فيه الدول النامية بنحو ثلثي الجرعات المليار.



دعم الجهود

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، إن «الإمارات للشحن الجوي»، ركزت منذ بداية جائحة «كوفيدـ19»، على دعم جهود المجتمعات العالمية، للتعافي من الآثار المدمرة للفيروس.

وأضاف: «أعطينا الأولوية لمساعدة البلدان النامية. وبفضل الموقع الاستراتيجي لمركزنا في دبي، إضافة إلى قوة أسطولنا من الطائرات الحديثة ذات الجسم العريض، ومرافقنا المتطورة، وقدراتنا المهيأة للتعامل مع الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة، استطعنا نقل لقاحات (كوفيد-19) بأمان وثقة وسرعة من وإلى مختلف أنحاء العالم».

وتابع: «بمناسبة قرب حلول يوم الصحة العالمي، الذي يصادف في السابع من أبريل الجاري، فإنه يجدر بنا أن نفخر بفريق (الإمارات للشحن الجوي) في جميع محطاتنا عبر العالم، الذي لم يدّخر أفراده جهداً أثناء الجائحة للمحافظة على انسيابية سلاسل توريد السلع الأساسية مثل اللقاحات والمواد الغذائية».



خدمات لوجستية

واستعرضت «الإمارات للشحن الجوي» بدايات جهودها، مبينة أنه ومع بداية أغسطس 2020، كانت واحدة من أوائل الناقلات العالمية التي بدأت في رسم خرائط الخدمات اللوجستية العالمية، استعداداً لنقل لقاحات «كوفيد-19».

وأضافت أنه في أكتوبر 2020، أعلنت «طيران الإمارات» عن إنشاء مركز جوي معتمد بموجب معايير الاتحاد الأوروبي لنقل اللقاحات، مشيرة إلى أن قسم الشحن في «طيران الإمارات»، نقل خلال الشهر ذاته، وبالتعاون مع شركائه اللوجستيين، شحنات تجريبية من لقاحات «كوفيد-19» عبر دبي.



«تحالف دبي للقاحات»

وفي يناير 2021، تعاونت «الإمارات للشحن الجوي» مع مؤسسات رائدة في دبي لتشكيل «تحالف دبي للقاحات» لتسريع توزيع اللقاحات عبر دبي على البلدان النامية. كما وقعت في فبراير 2021، مذكرة تفاهم مع منظمة الإمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لإعطاء الأولوية لنقل وتسليم لقاحات «كوفيد-19» دعماً لمبادرة «كوفاكس»، لتنقل «الإمارات للشحن الجوي»، بحلول أوائل أبريل 2021، أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاحات.



التبريد الدوائي

وذكرت «الإمارات للشحن الجوي» انها وسعت في يونيو 2021، البنية التحتية لسلسلة التبريد الدوائية في مطار دبي الدولي، ما أتاح لها إمكانية تخزين بين 60 و90 مليون جرعة إضافية من لقاحات «كوفيد-19» في أي وقت.

وسهّلت الناقلة، مع التوسع العالمي في توزيع اللقاحات وإدارتها، نقل كميات أكبر من اللقاحات من دول المنشأ إلى مختلف الوجهات، ليصل إجمالي ما نقلته عبر دبي إلى 250 مليون جرعة بحلول سبتمبر 2021، وإلى 600 مليون جرعة بحلول ديسمبر 2021.

200 طن يومياً

يشار إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» هي إحدى شركات النقل الجوي العالمية الرائدة لنقل المنتجات الدوائية الحساسة للحرارة.

وتنقل الشركة، إضافة إلى لقاحات «كوفيد-19»، الأدوية والعلاجات المهمة الأخرى على رحلاتها إلى أكثر من 140 وجهة عبر القارات الست. ويقدر ما تنقله طائرات «طيران الإمارات» من المنتجات الدوائية بأكثر من 200 طن يومياً.

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