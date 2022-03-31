محمد بن راشد ينعى عيسى صالح القرق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي عيسى صالح القرق، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه بتغردية في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعازينا لأسرة عيسى صالح القرق وتعازينا لمجتمع دبي ومجتمع الإمارات بوفاته .. أول مصرفي إماراتي .. وأحد وجوه الدبلوماسية الإماراتية .. وأحد أهم رجال اقتصادنا الوطني وأحد أصحاب الجمعيات الخيرية والإنسانية بالدولة .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون"

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