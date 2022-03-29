استيفاء الرسم السياحي بنسبة 6% على "بيوت العطلات" في أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قررت دائرة الثقافة والسياحة في ابوظبي، استيفاء الرسم السياحي بنسبة 6% على جميع الوحدات المشغولة من قبل مشغلي "بيوت العطلات"، بتاريخ اصدار الرخصة السياحية والمندرجة تحت اسم رخصة "بيوت العطلات".

وقالت الدائرة، في تعميم أصدرته أمس، إن مشغلي بيوت العطلات ملتزمون بالتصريح عن ايراداتها الشهرية في اول 5 ايام عمل من الشهر التالي وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة بالتحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

وأوضحت الدائرة، أنه يجب على مشغلي بيوت العطلات، توريد شهريا ما تستوفيه من رسوم لصالح الدائرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من الشهر التالي، لشهر الاستحقاق، مصحوبة بتقرير تفصيلي معتمد عن إيرادات ذلك الشهر.

وأشارت إلى اعتماد فترة التوريد على أساس تاريخ التحصيل الفعلي لقيمة الرسم السياحي في الحساب البنكي المخصص للدائرة، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، من الشهر التالي، لشهر الاستحقاق، سواء تم تسديد قيمة الرسم السياحي، بموجب شيك أو ايداع نقدي أو تحويل مصرفي أو بطاقة الدرهم الالكتروني أو بطاقة الائتمان.

وأكدت الدائرة أن هذا التعميم يأتي استنادا إلى القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن الرقابة على المنشآت الفندقية في أبوظبي، وقانون انشاء دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وما نص عليه بشأن المهام والاختصاصات لتحقيق التنمية السياحية للإمارة، وقرار رئيس الدائرة بشان اللائحة التنفيذية للرقابة على ايرادات المنشات السياحية والفندقية وبناء على قرار المجلس التنفيذي بشان تنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات في الامارة.

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