«ملتيبلاي» تستثمر 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لـ«ديوا»

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت مجموعة «ملتيبلاي» القابضة، ومقرها أبوظبي، عن استثمارها 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، كمستثمر أساسي.

ويأتي هذا الاستثمار عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة، وتتطلع من خلالها إلى إنشاء منظومة استثمارية ممكّنة بالتكنولوجيا، لاغتنام فرص النمو عبر خمس قطاعات رئيسية هي: الاتصال والإعلام، خدمات المرافق، المشروعات الاستثمارية، خدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي.



ححص استحواذ

وكانت المجموعة استحوذت العام الماضي على حصص في العديد من الأصول المحلية التي تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق الأرباح مثل «بال» للتبريد القابضة، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، و«فيولا كوميونيكيشنز»، إضافة إلى شركات عالمية عالية النمو مثل منصة الوسائط الرقمية «فايرفلاي»، وشركة المحتوى المرئي «جيتي إميجز»، والعلامة التجارية العالمية «سافاج X فينتي» المتخصصة في قطاع الأزياء عبر منصّات التجارة الإلكترونية.



قوة الاقتصاد

وقالت الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»، سامية بوعزة: «ينبع اهتمامنا بالطرح العام لهيئة كهرباء ومياه دبي من ثقتنا الكبيرة بقوة الاقتصاد الإماراتي، وقد نجحت الهيئة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات المرافق المتكاملة، بالاستناد إلى ركائزها الأساسية القوية وبنيتها التحتية المتطورة».

وأضافت: «تتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بمكانة مرموقة، ووضع مالي قوي، وأهداف إستراتيجية واضحة، وهذا ما يجعل منها استثماراً مجزياً بالنسبة لـ(ملتيبلاي)، ونعتقد أن استثمارنا في الهيئة سيحقق قيمة كبيرة لمساهمينا في ضوء الأداء المتميز الذي تحققه الأسواق المالية في المنطقة».



مكانة نقدية

واستندت «ملتيبلاي» على مكانتها النقدية القوية، بعد أن جمعت 3.1 مليارات درهم عقب تحقيق الطرح الخاص الذي سبق إدراجها نجاحاً لافتاً بنسبة تغطية بلغت 16 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وتتمثل استراتيجية الشركة في مواصلة تحقيق الأرباح من محفظة متنوعة تجمع بين الشركات التي تولد عائدات ثابتة، وتلك التي تحقق نمواً كبيراً.

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