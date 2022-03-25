مساهمو «أدنوك للتوزيع» يوافقون على توزيع 1.285 مليار درهم أرباحاً عن النصف الثاني 2021

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

قدمت «شركة أدنوك للتوزيع»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، آفاقاً إيجابية واعدة لمساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، إذ وافق المساهمون على دفع النصف الثاني والأخير من توزيعات الأرباح للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 بقيمة 1.285 مليار درهم (أي ما يعادل 10.285 فلوس للسهم).



إجمالي التوزيعات

وتأتي توزيعات الأرباح هذه، إضافة إلى أرباح النصف الأول من عام 2021 البالغة 1.285 مليار درهم (تعادل 10.285 فلوس للسهم)، والتي تم توزيعها في أكتوبر 2021، ليبلغ بذلك إجمالي توزيعات كامل العام 2.57 مليار درهم، (بما يعادل 20.57 فلساً للسهم)، وهو ما يتماشى مع سياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح، ويعد مؤشراً واضحاً على قدرة الشركة في تحقيق عائدات قوية لمساهميها.



محطات الخدمة

وأفادت «أدنوك للتوزيع» أنها وبعد أن وسعت من شبكة محطاتها في دولة الإمارات إلى 462 محطة خدمة خلال عام 2021، فقد ركزت جهودها خلال العام الماضي على التوسع الصعيد الدولي بافتتاح 40 محطة خدمة في السعودية، وزيادة صادراتها من زيوت التشحيم إلى 19 دولة في ثلاث قارات.



سياسة التوزيع

ووفقاً للشركة، فقد ساعد أداء «أدنوك للتوزيع» القوي ونموها المستمر، على وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين، حيث تحدد سياسة الشركة لتوزيع الأرباح، توزيع ما لا يقل عن 2.57 مليار درهم لعام 2022، ما يُتيح للمساهمين رؤية واضحة للعائدات التي يمكن تحقيقها حتى أبريل 2023.

وحددت سياسة توزيع الأرباح للأعوام المقبلة توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع، في وقت أكدت فيه «أدنوك للتوزيع» أنها تظل واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية، وتحقيق عائدات مجزية ومستدامة لمساهميها.



فرص واعدة

وأكد رئيس مجلس إدارة «شركة أدنوك للتوزيع»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، التزام الشركة بالمحافظة على وتيرة نموها في عام 2022 وما يليه.

وأضاف: «تتمتع (أدنوك للتوزيع) بفرص واعدة لزيادة عائداتها في ظل الانتعاش الاقتصادي، وخططها للنمو والتوسع محلياً ودولياً، فضلاً عن عمل الشركة على استكشاف الفرص الجديدة لتسريع نموها».

وأكد الجابر التزام «أدنوك للتوزيع» بمواصلة خططها للتوسع محلياً ودولياً، إذ تخطط الشركة لافتتاح بين 60 و80 محطة خدمة جديدة من ضمنها 20إلى 30 محطة خدمة في الدولة خلال عام 2022، فضلاً عن 40 إلى 50 محطة خدمة جديدة في الأسواق الدولية، بما في ذلك السعودية.



نمو استراتيجي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي: «لقد نجحنا خلال عام 2021 في تحقيق نمو استراتيجي سليم، حيث انصب تركيزنا على مواصلة خطط توسعنا داخل الدولة، والتي عززناها بتوسعة شبكة أعمالنا على المستوى الدولي، لا سيما في السعودية، وأنا واثق من التقدم الذي حققناه ونعمل على تعزيزه، حيث يشكل حافزاً لنا للمضي قدماً في خططنا للنمو الذكي والمستدام، وتعزيز روح الابتكار الدافعة لرؤيتنا من أجل تقديم خدمات تتسم بالجودة».



مركز جاذب

وتحافظ الشركة على مركزها الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، لا سيما بعد إدراجها ضمن مؤشري «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، و«فوتسي للأسواق الناشئة» في عام 2021.

وسجلت «أدنوك للتوزيع» نتائج مالية قوية خلال عام 2021، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين، إذ حققت الشركة أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 3.1 مليارات درهم، وصافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم.

وشهدت نهاية عام 2021 انتعاشاً متواصلاً في إجمالي كميات الوقود المباعة إلى جانب تضاعف حجم المبيعات في سوق دبي الاستراتيجي، مما مهد للأداء القوي للشركة خلال العام في ظل تخفيف قيود الحركة والتنقل في أعقاب جائحة كوفيد-19.





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