متعاملون يقبلون على بيع المشغولات الذهبية المستعملة

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات إضافية جديدة، بقيم راوحت بين 50 فلساً ودرهم للغرام، من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وأكد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، أن الأسواق شهدت أخيراً، إقبال متعاملين على بيع ما بحوزتهم من المشغولات الذهبية المستعملة للمتاجر، للاستفادة من استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن بعض المتعاملين يفضلون بيع ما لديهم من موديلات قديمة في ظل وصول أسعار الذهب إلى معدلات مرتفعة قياسية، بدعم من الطلب في الأسواق الدولية، والانتظار حتى عودة الأسعار للانخفاض، لشراء طرز حديثة، لافتين إلى أن السبائك والعملات الذهبية تشهد حالياً حالة من البطء بيعاً وشراء.

بيع «المستعمل»

وقال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن النشاط الأبرز في أسواق الذهب حالياً يتركز في إقبال متعاملين على بيع ما لديهم من قطع المشغولات الذهبية المستعملة، للاستفادة من استمرار الذهب عند حدود سعرية مرتفعة، بضغط من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأضاف أن معظم المتعاملين في قطاع السبائك الذهبية يؤجلون حالياً قرارات الشراء أو البيع، ترقباً لمؤشرات الأسعار التي تدور منذ سبعة أيام عند معدلات مقاربة، فيما ينتظرون الفرصة لانخفاضات بنسب كبيرة للشراء، أو ارتفاعات بنسب كبيرة لبيع ما لديهم من سبائك وعملات.

طرز قديمة

من جهته، قال مدير «محل ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن عدداً من المتعاملين يفضلون بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية من طرز قديمة خلال أوقات الارتفاعات السعرية. وأضاف أنه مع وصول أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة إلى معدلات غير مسبوقة، واستمرارها عند تلك الحدود المرتفعة، فقد حفز ذلك عدداً أكبر من المتعاملين لبيع ما لديهم من مشغولات للحصول على سيولة مالية، أو تصريف مشغولات قديمة، والعودة لشراء طرز حديثة خلال أوقات التراجع السعري، والمحفزة للشراء خلال الفترات المقبلة.

نمو لافت

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في «محل مجوهرات دايموند»، ديليب سوني، إن الارتفاع اللافت في أعداد المتعاملين لبيع مشغولات مستعملة للمتاجر، يرجع إلى الحدود السعرية المرتفعة للذهب أخيراً. وأضاف أن الأسواق تشهد كذلك تعاملات من أفواج سياحية، خصوصاً في دبي، لشراء هدايا المشغولات الذهبية، لاسيما في ظل انتعاش النشاط السياحي حالياً.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 50 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 235 درهماً، بارتفاعات قيمتها درهم واحد، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 220.75 درهماً، بزيادة بلغت 50 فلساً.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 210.75 دراهم، بارتفاع بلغ 50 فلساً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 180.75 درهماً بزيادة قدرها 50 فلساً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news