الاتحاد للطيران تقدم نصائح وإرشادات لضمان عطلة ربيع مريحة وسلسة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستعد الاتحاد للطيران، للترحيب بعدد كبير من الضيوف في مطار أبوظبي الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع بدء عطلة الربيع، مشيرة إلى انها تحرص على تقديم بعض النصائح والإرشادات لضيوفها الكرام لمنحهم تجربة سفر سلسلة ومريحة.

ولفتت في بيان أمس، إلى أنه قد تم رفع قيود السفر تماماً ذات الصلة بكوفيد 19 بالنسبة للضيوف المسافرين إلى المملكة المتحدة والبحرين وأيرلندا، بينما يحتاج المسافرون إلى الأردن والمالديف والمملكة العربية السعودية، إلى توفير نموذج إقرار صحي.

ولا يطلب من المسافرين المغادرين من أبوظبي إبراز فحص كورونا إلا إذا اشترطت وجهتهم النهائية ذلك. ولا يوجد حاجة بالنسبة للمسافرين المطعمين بالكامل لإبراز فحص كورونا عند العودة إلى أبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران، تيري دالي: "مع رفع الكثير من قيود السفر، نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا الكرام على متن طائراتنا خلال فترة العطلات القادمة. ويسرنا أن نستضيف العائلات خلال عطلة الربيع على متن رحلاتنا ومنحهم الفرصة للتعرف على تجربة "نجومنا الصغار".

وفي مطار أبوظبي الدولي، توفر الاتحاد للطيران، عبر خدمة "نجومنا الصغار" منافذ لإتمام إجراءات السفر للعائلات في مطار أبوظبي الدولي، للحد من طوابير الانتظار الطويلة لتوفر للعائلات سفرًا مريحًا وسلسًا. وأضيفت بعض اللمسات اللطيفة على المكان، حيث تم تصميم منصة صغيرة عند المنافذ ليتمكن الصغار من إلقاء نظرة متفحصة على ما يدور حولهم، وذلك إلى جانب تلك الهدايا المستوحاة من عالم وارنر براذرز أبوظبي التي تقدم على متن الطائرة.

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