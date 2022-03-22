تصرفات عقارات دبي تسجل 1.2 مليار درهم

المصدر: دبي ■ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 356 مبايعة بقيمة 674.87 مليون درهم، منها 30 مبايعة لأراض بقيمة 100.57 مليون درهم، و326 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 574.3 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة «المركاض» تليها مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، تلتها منطقة «المركاض» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 50 مليون درهم، ثم «اليفرة 2» بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2» وهي أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي»، وأخيراً مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «الثنية الخامسة».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 79 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 456.55 مليون درهم، منها تسعة رهون لأراض بقيمة 62.75 مليون درهم، و47 رهناً لفلل وشقق بقيمة 393.8 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 95.06 مليون درهم.

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