«أبوظبي للأوراق المالية» يعتمد معيار «فوتسي راسل» لتصنيف القطاعات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن بدء اعتماد نظام معيار «فوتسي راسل» المرجعي لتصنيف القطاعات، لجميع أسهمه المُدرجة، وذلك في إطار استراتيجية السوق الشاملة والرامية إلى اعتماد أهم المعايير العالمية، وجذب مزيد من المستثمرين الدوليين.

وأفاد بيان للسوق، بأن اعتماد المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات، يأتي في إطار انتقال المؤشرات القطاعية الحالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى سلسلة مؤشرات «فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية». ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات، إلى توفير مزيد من الشفافية، وتمكين وتعزيز دقة أبحاث الأسهم، ودعم إدارة محافظ المستثمرين من المؤسسات، وتعزيز استراتيجيات توزيع الأصول.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري: «يعدّ اعتماد نظام المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات، وشراكتنا مع (فوتسي راسل) من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الشاملة (ADX One)، ما يؤكد التزامنا بتبني أفضل المعايير العالمية في سوقنا».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«فوتسي راسل»، آرني ستال، إن اعتماد سوق أبوظبي للأوراق المالية للمعيار المرجعي لتصنيف القطاعات، سيدعم شفافية السوق ومعاييرها، لتلبية متطلبات صناعة الاستثمار العالمية.

يشار إلى أن نظام معيار «فوتسي راسل» المرجعي لتصنيف القطاعات، عبارة عن منهجية صارمة وشفافة قائمة على مجموعة من القواعد الأساسية لتصنيف الشركات ضمن قطاعاتها، وتعتمد بشكل أساسي على طبيعة عمل الشركة، فتُحدَّد من خلال مصدر إيراداتها الأساسي. ويصنف نظام معيار «فوتسي راسل» المرجعي، الشركات والأوراق المالية ضمن أربعة مستويات.

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