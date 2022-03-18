«تعاونية الشارقة»: 30 مليون درهم لخفض 20 ألف سلعة

المصدر: أحمد الشربيني ■ الشارقة

قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الشارقة»، ماجد سالم الجنيد، إن إدارة «التعاونية» رصدت 30 مليون درهم لإطلاق مبادرات وعروض تخفيضية على ما يجاوز 20 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان، بنسب تخفيض تصل في بعض السلع إلى 90%.

«رمضانك ويانا»

وأضاف خلال لقاء صحافي عقد في مقر «التعاونية»، أمس، أن طرح مبادرة التخفيضات الرمضانية، والتي ستطلق عبر حملة: «رمضانك ويانا»، سيتم في جميع منافذ البيع وعبر المنصة الإلكترونية، قبل بداية شهر رمضان المقبل بأسبوع.

وكشف أن «تعاونية الشارقة» ستطرح خلال الموسم الرمضاني أربعة أنواع من السلال الرمضانية، بأسعار: 49 و99 و199 و399 درهماً، وتحوي أصنافاً متنوعة بنسبة خصومات تجاوز 50% تقريباً، لافتاً إلى أن السلال تتضمن سلعاً أساسية مثل الأرز، والسكر، والطحين، والزيوت، والعصائر.

وأكد الجنيد أن إطلاق العروض التخفيضية قبيل وخلال شهر رمضان جاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين، عبر الحصول على المستلزمات الرمضانية بأسعار منخفضة، من خلال 47 منفذ بيع في أنحاء الشارقة.

استعداد مبكر

وقال إن «التعاونية» عملت ضمن خطط استعداد مبكرة لشهر رمضان، على توفير مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية التي ستطرح ضمن العروض الرمضانية، مشيراً إلى أن عدداً من السلع سيطرح بالجملة، بغرض توفيرها بأكبر قدر ممكن، وبأقل الأسعار، لأكبر عدد من المتسوقين.

وأكد عدم وجود أي مخاوف تتعلق بنقص أي سلع غذائية أو أساسية طوال الشهر الكريم أو بعده، تأثراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل توافر العديد من بدائل التوريد محلياً أو من أسواق خارجية.

وفيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، قال الجنيد إن «تعاونية الشارقة» بدأت بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الخيرية في الدولة، بتوزيع «المير الرمضاني»، في صورة سلال غذائية متنوعة.

برنامج «تعاونيتي»

وكشف الجنيد أنه تم تخصيص 10 ملايين نقطة من مكافآت برنامج «تعاونيتي»، بحيث سيتم السحب على خمسة ملايين نقطة لخمسة رابحين، بقيمة مليون نقطة لكل رابح، فضلاً عن 100 رابح سيحصل كل منهم على 25 ألف نقطة.

وأضاف أنه سيتم السحب على فائز بسيارة فاخرة، والسحب على أثاث منزل لـ15 رابحاً، بقيمة 10 آلاف درهم لكل رابح، والسحب على مستلزمات وأجهزة مطبخ لـ15 رابحاً بقيمة 5000 درهم لكل رابح، إضافة إلى السحب على بطاقات هدية لـ100 رابح بقيمة 500 درهم لكل متسوق.

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