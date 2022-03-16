تصريح للاتحاد للطيران حول تخفيف اجراءات السفر الى ابوظبي

المصدر: ابوظبي ـ الامارات السوم

رحبت الاتحاد للطيران اليوم بالقرارات الصادرة مؤخراً عن الجهات المختصة في الدولة التي تفيد بإلغاء العمل بنظام القائمة الخضراء وإعفاء المسافرين المطعمين من إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) قبل السفر إلى الإمارة والاكتفاء بإبراز شهادة تطعيم كوفيد-19 معتمدة تحتوي على قارئ QR. "



"وقال متحدث باسم الشركة انه من المتوقع أن تسهم هذه القرارات المهمة في تشجيع ضيوف الاتحاد للطيران على زيارة العاصمة أبوظبي والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة بالدولة واستكشاف المعالم السياحية والتراثية واغتنام الفرصة لزيارة معرض إكسبو دبي في أسابيعه الأخيرة."



"واوضح المتحدث ان الناقل الوطني للدولة يحرص على تبني استراتيجية مرنة يسعى من خلالها إلى مواكبة مختلف التطورات والتي تنعكس إيجاباً على تعزيز الأسطول وشبكة الوجهات حيث تعتزم الشركة إطلاق أولى طائراتها من طراز آيرباص A350 والتي سيتم تشغيلها من أبوظبي إلى باريس يوم 31 مارس الجاري فضلاً عن استئناف رحلات المدينة المنورة يوم 27 مارس الجاري وتشغيل العديد من الوجهات الموسمية الأخرى."

"ونوه الى انه من المنتظر أن تعمل هذه الخطوة على تنشيط حركة الطيران والسياحة وترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة سفر عالمية رائدة ولا سيما ونحن على مشارف العطلات المدرسية وعطلات الأعياد كما ستسهم في تعزيز رحلات الربط بين أبوظبي وبقية أنحاء العالم وخصوصاً مع توجه دول العالم إلى تخفيف القيود الاحترازية بما يساعد على زيادة مستوى الطلب والإقبال على السفر في كثير من الأسواق التي تشغلها الاتحاد للطيران."



وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المسافرين غير المطعمين إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)لم يمضِ على تسلُّمها أكثر من 48 ساعة قبل موعد المغادرة إلى أبوظبي، أو شهادة تعافي من كوفيد-19 في غضون 30 يوماً من موعد السفر تحتوي على قارئ QR،فيما يُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً من الفحص

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