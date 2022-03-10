حركة السياح تنعش أسواق الذهب في دبي

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت قيمها بين 5.25 وسبعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الزيادات التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً وصلت إلى معدلات قياسية غير مسبوقة، لافتين إلى أن مبيعات السياح، لاسيما في دبي، استأثرت بالحصة الكبرى من الطلب على المشغولات الذهبية، إضافة إلى إقبال محدود من المتعاملين لشراء الهدايا، ما دعم استمرار نشاط منافذ تجارة الذهب والمجوهرات.

معدلات قياسية

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، رئيس «شركة سيرويا للمجوهرات»، شاندو سيرويا، إن أسعار الذهب ارتفعت أخيراً إلى معدلات قياسية غير مسبوقة، بضغوط من الأزمة الروسية-الأوكرانية، والاضطرابات السياسية والاقتصادية على المستويات الدولية.

كما أرجع الارتفاعات السعرية الكبيرة للذهب، إلى طلب كبير على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، باعتباره ملاذاً آمناً للادخار والاستثمار في أوقات الاضطرابات.

ولفت إلى أن الأسواق المحلية تمتاز بالنشاط السياحي، ما انعكس عليها إيجابياً عبر استمرار الطلب على المشغولات الذهبية، على الرغم من المستويات القياسية لأسعار الذهب.

وأوضح أن الأسواق شهدت كذلك بعض الطلب من متعاملين مقيمين يفضلون الشراء تحوطاً من ارتفاعات أخرى متوقعة بالأسعار مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

حركة السياح

من جهته، قال مدير «محل ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن الطلب من السياح على هدايا المشغولات الذهبية استحوذ على الحصة الكبرى من المبيعات، في ظل الارتفاعات السعرية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، والتي وصلت إلى معدلات تعتبر الأعلى، إذ لم يتم رصد مستويات مماثلة لها خلال الـ20 عاماً الأخيرة.

وأشار إلى أن بعض المتعاملين في قطاع السبائك والعملات الذهبية لأغراض الاستثمار، في حالة ترقب حالياً للأسعار، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، ما يمثل حافزاً أكبر لهم لبيع ما في حوزتهم للمتاجر.

تعاملات محدودة

في السياق نفسه، اعتبر مدير المبيعات في «محل عنان للمجوهرات»، عبدالعزيز الخطيب، أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب أخيراً لم تؤثر سلباً في إقبال السياح، لاسيما في دبي، على شراء هدايا المشغولات الذهبية، ما دعم استمرار نشاط منافذ تجارة الذهب والمجوهرات.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت أخيراً تعاملات محدودة من متعاملين لشراء المشغولات لمناسبات مختلفة، لاسيما مع التوقعات بمزيد من الارتفاعات السعرية للذهب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 240.25 درهماً بارتفاع قيمته سبعة دراهم، فيما سجل غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 225.75 درهماً بزيادة 6.75 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 215.25 درهماً بارتفاع بلغ 6.25 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 184.5 درهماً بزيادة قدرها 5.25 دراهم.

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