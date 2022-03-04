تعاونية الاتحاد تطلق 14 حملة للتخفيضات بمخصصات 12 مليون درهم خلال مارس

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، إن «إدارة لتعاونية رصدت مخصصات مالية تصل إلى ما يقارب 12 مليون درهم لإطلاق 14 حملة لعروض تخفيضيه للأسعار خلال شهر مارس الجاري بنسب خصم متباينة».



وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «التعاونية وفرت بالتنسيق مع الموردين مخزون كبير من السلع يواكب تلك العروض التخفيضيه والتي سيتم تنفيذها على أكثر من 10 آلاف سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية متنوعة».

وأضاف أن «العروض التخفيضية الجديدة ستتيح للمتعاملين شراء مستلزماتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية قبيل شهر رمضان بأوقات كافية، كما توفر لهم خيارات شرائية على المنتجات الأساسية بأسعار منخفضة»، لافتا إلى أن «التخفيضات في هذه الحملات ستشمل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى»

وأشار إلى أنه «سيتم الإعلان عن كل حملة تخفيضيه خلال شهر مارس عبر الوسائل المختلفة للمستهلكين سواء عبر خدمة»الواتس أب«أو حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية والتطبيق الذكي وغيرها من وسائل الإعلان».



وأوضح أن «التعاونية تتيح خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية بما فيها حملات شهر مارس الجاري عبر منصة المتجر الإلكتروني الذكي للتعاونية».

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