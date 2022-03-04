«فلاي دبي» تتيح باقات عطلات إلى «العُلا» من 1899 درهماً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفلت شركة «فلاي دبي»، بافتتاح رحلاتها المنتظمة إلى مدينة العُلا السعودية، لتصبح أول شركة طيران تشغل رحلات من دبي إلى هذه المدينة.

وأفاد بيان للشركة، بأن الرحلة الافتتاحية وصلت إلى مطار العُلا الدولي (ULH)، واستقبلت بتحية من رشاشات المياه التقليدية، إيذاناً ببدء رحلات الشركة التي ستكون بمعدل رحلتين أسبوعياً، لافتة إلى أنه يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من «عطلات فلاي دبي» تبدأ من 1899 درهماً.

أسواق جديدة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «يعكس إطلاق رحلاتنا إلى العُلا التزامنا بتعزيز العلاقات الثقافية والتجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين الإمارات والسعودية، وفتح أسواق جديدة لمزيد من المسافرين».

من جهته، قال رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، فيليب جيه جونز: «في وقت تواصل فيه العُلا سعيها للترويج السياحي، يسعدنا أن توفر (فلاي دبي) رحلات مباشرة على مدار العام من دبي»، مؤكداً أن الرحلات ستسهل حركة الزوار من السوق الإماراتية، ومن شبكة «فلاي دبي» الدولية.

باقة العطلات

ومع إطلاق الرحلات إلى العُلا، نمت شبكة «فلاي دبي» في السعودية حالياً إلى ست وجهات تشمل: الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، وينبع.

ولفتت الناقلة إلى أنه يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من «عطلات فلاي دبي» تبدأ من 1899 درهماً، تشمل رحلات ذهاب وعودة على الدرجة السياحية، والإقامة لمدة ثلاث ليالٍ لكل شخص على أساس مشاركة شخصين بالغين في الغرفة، بما في ذلك الضرائب (الغرفة فقط). كما يمكن للمسافرين تخصيص باقات السفر الخاصة بهم.

تذكرة «إكسبو»

وأكدت «فلاي دبي» أن المسافرين الذين يحجزون رحلة إلى دبي، سيحصلون على بطاقة دخول موسمية مجانية لزيارة «إكسبو 2020 دبي» حتى 31 مارس 2022.

تفاصيل الرحلات

وستعمل رحلات «فلاي دبي» من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي، إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العُلا، اعتباراً من الثاني من مارس الجاري، يومي الأربعاء والسبت.

وتبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى العُلا، من 3500 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 1050 درهماً. كما تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من العُلا إلى دبي من 3500 ريال، وأسعار الدرجة السياحية من 1050 ريالاً.

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