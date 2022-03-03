«البرشاء جنوب الرابعة» و«الخليج التجاري»و«مرسى دبي» تسجل أعلى مبايعات الشقق والفلل

المصدر: دبي ــ وام

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 341 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم، منها 62 مبايعة أراض بقيمة 693.98 مليون درهم، و279 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 589.8 مليون درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 413 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي»، تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة «ند الشبا الأولى»، ثم مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 43 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 3» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة سبعة ملايين درهم.



مبايعات الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «برج خليفة».

و تصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 34 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.



الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 258.78 مليون درهم منها 11 رهناً لأراض بقيمة 113 مليون درهم، و66 رهناً لفلل وشقق بقيمة 145.78 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البرشاء جنوب الثالثة» بقيمة 63 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الرابعة» بقيمة 40 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 83.42 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الورقاء الأولى» بقيمة 32 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند الحمر» بقيمة 16 مليون درهم.

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