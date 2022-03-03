«طيران الإمارات» تفتتح مكتب مبيعات في الفجيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وسّعت «شركة طيران الإمارات» وجودها في الإمارات الشمالية، بافتتاح مكتب مبيعات تجزئة في الفجيرة.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن افتتاح أول مكتب مبيعات تجزئة لـ«طيران الإمارات» في الفجيرة، يمثل تأكيداً على سعي الناقلة للتوسع في تقديم مزيد من الدعم المباشر لقاعدة المتعاملين في الإمارة.

وجهّزت «طيران الإمارات»، المكتب الجديد الكائن في مبنى «الغليلة» المطل على كورنيش الفجيرة، لتوفير بيئة مريحة للمتعاملين الراغبين في إجراء الحجوزات، أو التحدث إلى أحد وكلاء المبيعات لتخطيط رحلاتهم.

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