أداء تاريخي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 2021

المصدر: أبوظبي ■ وام

حقّق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أداءً تاريخياً خلال عام 2021، مسجلاً زيادة تفوق خمسة أضعاف في قيم التداول التي شهدها السوق، وسط زخم عمليات الإدراج الجديدة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، وذلك بحسب تقرير نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في وقت بلغت فيه قيمة الأسهم لمواطني الدولة 1.5 تريليون درهم مقارنة بـ685 مليار درهم خلال عام 2020.

قيم التداول

وازدادت قيم التداول (بيعاً وشراءً)، التي شهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 409%، لتصل إلى 739 مليار درهم خلال عام 2021، مقابل 145 مليار درهم خلال عام 2020، مدفوعة بتزايد إقبال المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في السوق.

وبلغت نسبة استحواذ المستثمرين المحليين من قيمة التداول في السوق 70%، في حين كانت نسبة 30% الباقية صفقات لمستثمرين مؤسساتيين أجانب.

صافي الاستثمار

كما شهد عام 2021 وصول صافي الاستثمار الأجنبي إلى 15 مليار درهم، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ السوق، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في عام 2021 بنسبة 100% بقيمة 156 مليار درهم مقابل 78 مليار درهم في عام 2020.

بدورها، بلغت قيمة الأسهم لمواطني الدولة 1.5 تريليون درهم مقارنة بـ685 مليار درهم خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 119%.

عدد المستثمرين

وبالمثل، سجل السوق ارتفاعاً في عدد المستثمرين المسجلين في البورصة بنسبة 701%، إذ بلغ عددهم 18 ألفاً و938 مستثمراً لعام 2021، مقارنة بـ2362 مستثمراً عام 2020. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة بنسبة 77%، إذ بلغ عددها 708 مؤسسات استثمارية جديدة مقابل 400 مؤسسة خلال عام 2020.

أفضل المؤشرات

وساعد الطلب المتزايد الذي شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، في رفع مؤشره العام بنسبة 64%، ما جعله أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم خلال عام 2021.

وفي غضون ذلك، ازدادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في «أبوظبي للأوراق المالية» أكثر من الضعف، لتبلغ مستوى قياسياً تخطى 1.6 تريليون درهم.

إدراجات

2021 شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2021 إدراج تسع شركات، من بينها «شركة أدنوك للحفر»، و«شركة ألفا ظبي»، وشركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، وشركة فرتيجلوب.

كما شهد السوق إدراج ست أدوات دين وصندوق استثمار متداول واحد في 2021؛ ما يرفع عدد الشركات المدرجة إلى 69 شركة، وأدوات الدين إلى 27 أداة، والشركات الخاصة إلى 13 شركة خاصة، فضلاً عن صندوقَي استثمار متداول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news