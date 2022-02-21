«غرفة عجمان» تنوّع مبادراتها عبر منصتي «فرص» و«إشعار»

المصدر: عجمان ■ وام

نفذت غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال العام 2021، العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتنمية أعمال ومشروعات أعضائها من الشركات والمصانع، فضلاً عن تكثيف قنوات التواصل المباشر، وذلك عبر إطلاق منصتي «فرص» و«إشعار»، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، بهدف توطيد التعاون المشترك بين الغرفة وأعضائها، للتعرف إلى آراء ومقترحات التجار وأصحاب الأعمال، لضمان تعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي في الإمارة، ومواكبة تطلعات القطاع الخاص.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة تجارة وصناعة عجمان، ناصر الظفري، أن الغرفة أطلقت خلال العام 2021، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، منصة «فرص» لتنمية الصادرات ودعم المنتجات المحلية، لتوفر قاعدة بيانات ومعلومات شاملة، تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري، واكتشاف الفرص المُمكِنة لمنشآت القطاع الخاص، والاستفادة منها للوصول إلى أسواق جديدة، وفتح قنوات تواصل بين أصحاب الأعمال في إمارة عجمان ونظرائهم من الدول الأخرى، لعقد الصفقات وإمكانية التعاون والشراكة.

وأوضح الظفري أن «غرفة عجمان» حريصة على تنويع قنوات تواصلها المباشر مع أعضائها من المنشآت الخاصة، إذ أطلقت بالتعاون مع اتحاد الغرف، منصة «إشعار» لرصد التحديات والقضايا التجارية التي تهم أعضائها على المستويين المحلي والاتحادي، ومن ثم دراستها، ووضع الحلول المقترحة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشأن الاقتصادي، بهدف حماية ورعاية مصالح الأعضاء.

من جانبه، أكد مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في الغرفة، عبدالله عبدالمحسن النعيمي، أن «غرفة عجمان» حرصت على تعزيز استفادة أعضائها من الشركات والمصانع من (إكسبو 2020 دبي)، باعتماد خطة مشاركة دائمة في المعرض، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من المشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تُنظم في المعرض، وتنفيذ برنامج استضافة للوفود الاقتصادية العالمية، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان، وتسليط الضوء على مقومات الإمارة الاقتصادية والتجارية، وعقد اللقاءات الثنائية بين التجار وأصحاب الأعمال من إمارة عجمان. وأضاف أن «غرفة عجمان» اعتمدت خلال العام الماضي، برنامجاً مكثفاً للزيارات الميدانية، بحيث تم تنفيذ أكثر من 200 زيارة ميدانية لأعضائها من المنشآت، بهدف تعزيز التواصل المباشر، والتعريف بخدمات الغرفة، ودعم استمرارية قطاع الأعمال، ورصد الآراء والمقترحات، والوقوف على تحديات أصحاب الأعمال لتوفير الحلول لها، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي.

• 200 زيارة ميدانية نفذتها «غرفة عجمان» خلال 2021.

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