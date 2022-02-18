تجار: الزيادات السعرية تحدّ من الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 5.75 و7.25 دراهم للغرام، من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، ليصل إجمالي زيادات غرام الذهب خلال الأسبوعين السابقين إلى 10.5 دراهم.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الزيادات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً، حدت من إقبال المتعاملين على شراء هدايا المشغولات الذهبية، لافتين إلى أن بعض التعاملات التي شهدتها الأسواق، لمنتجات صغيرة من متعاملين من المقيمين، فيما تراجعت مبيعات الزائرين، كما شهدت المتاجر معاملات محدودة لبيع السبائك الصغيرة.

وتفصيلاً، قال مدير محل «جوهرة بغداد لتجارة الذهب والمجوهرات»، انتصار ورد، إن «الزيادات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً، أسهمت في حالة من بطء الطلب في الأسواق، على مبيعات المشغولات الذهبية، إذ يفضل معظم المتعاملين حالياً ترقب الأسعار، واتخاذ قرارات الشراء، حال عودة أسعار المعدن الأصفر للانخفاض».

وأشار إلى أن «منافذ البيع شهدت من جهة أخرى بعض عمليات شراء السبائك الذهبية الصغيرة، والتي تأتي لأغراض الاستثمار».

بدوره، قال مدير محل «دهكن للمجوهرات»، أشوك بويت، إن «المتغيرات السعرية الأخيرة انعكست بشكل واضح على تراجع الطلب من الزائرين والسائحين، فيما اقتصرت الأسواق على بعض عمليات الشراء لمتعاملين من المقيمين».

وأضاف أن «متعاملين في حالة ترقب للأسعار حالياً، سواء للمتعاملين الذين ينتظرون لبيع مشغولات مستعملة للاستفادة من فروق الأسعار، أو الذين يتجهون لشراء مشغولات جديدة كهدايا».

من جهته، أوضح مدير شركة «الأيام للمجوهرات»، جاليش صقر، أنه «رغم حالة الرواج التي شهدتها الأسواق لمبيعات المشغولات بمناسبة (يوم الحب) أو (الفالانيتن داي)، إلا أن حالة من البطء تنتشر حالياً بين منافذ البيع بسبب الارتفاعات العالمية الأخيرة لأسعار المعدن الأصفر».

وأضاف أن «الشراء يقتصر حالياً على بعض القطع الصغيرة من المشغولات، وأخرى لسبائك صغيرة، مع إقبال حذر للمتعاملين في ذلك القطاع، تأملاً في ارتفاع الأسعار بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 229.25 درهماً، بارتفاع 7.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 215.5 درهماً، بزيادة 7 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 205.5 دراهم، بارتفاع 6.5 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 176.25 درهماً، بزيادة 5.75 دراهم.



• متاجر شهدت معاملات محدودة لبيع السبائك الذهبية الصغيرة.

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