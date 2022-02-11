3 % ارتفاعات أسبوعية لمؤشرات أسواق المال

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

حققت مؤشرات أسواق المال المحلية ارتفاعا أسبوعيا بقرابة 3 % حصيلة مسار صاعد على مدار خمس جلسات متتالية تجاوزت فيها السيولة اليومية 1.9 مليار درهم .

وشهدت أخر جلسات الأسبوع جلسة اليوم الجمعة تداولات بقيمة 1.54 مليار درهم وختام أخضر في كل سوق دبي المالي ونظيره في العاصمة أبو ظبي.

وبحسب بيانات السوقين أغلق سوق أبو ظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 0.8% عند مستوى 8998 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 19 شركة من أصل 49 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 21 شركة، وبقيت 9 على ثبات.

وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.2% عند مستوى 3257 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 242 مليون درهم.

وخلال الجلسة ارتفعت أسهم 11 شركة من أصل 27 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 9 شركات، وبقيت 7 على ثبات.

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