"دبي الدولي" يحتفظ بالصدارة كأكبر محور للنقل الجوي في العالم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة "أو إيه جي"، الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي بلغ نحو 3.2 مليون مقعد خلال فبراير الجاري، ليحتفظ "دبي الدولي" بذلك، بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وبفارق كبير مقارنة بمطار "لندن هيثرو" الذي حل ثانياً.

وبحسب البيانات التي تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منها، واصل "دبي الدولي" احتفاظه بمركز الصدارة وبفارق وصل إلى نحو 1.2 مليون مقعد، مقارنة بمطار "لندن هيثرو" الذي سجل أكثر نحو مليوني مقعد، ثم مطار "أمستردام" في المركز الثالث.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها المؤسسة، فقد واصل مطار دبي الدولي، أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الذي حل أولاً.

واستحوذت دبي على 5 من أكثر 10 مسارات دولية ازدحاما خلال فبراير 2022، وفقاً للتقرير، مشيرة إلى أن 4 من هذه المسارات تتركز بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي، أما المسار الخامس فمع مطار لندن هيثرو.

وبحسب البيانات احتفظ مسار الرحلات بين دبي والرياض بمركزه الأول كأكبر المسارات للرحلات الدولية خلال فبراير 2022 بنحو 260 ألف مقعد، ثم مسار دبي - لندن هيثرو في المركز الثالث عالمياً بنحو 220 ألف مقعد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news