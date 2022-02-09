«خور جميرا X3».. برج بإطلالات على 3 بحيرات اصطناعية وحديقة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «خور جميرا X3» في منطقة «أبراج بحيرات جميرا» JLT، وتحيط به ثلاث بحيرات اصطناعية تسمى: «بحيرة الماس الغربية»، و«بحيرة الماس الشرقية»، و«بحيرة جي إل تي»، فضلاً عن حديقة كبيرة.

وقد ازداد الطلب على عقارات البرج الذي يتكون من 55 طابقاً، بسبب هذه الإطلالة. يضم البرج مرافق للياقة البدنية، ومحال تجارية ومطاعم، كما يقدم خدمات أمنية، وخدمات التكييف المركزي، والاتصال بالأقمار الاصطناعية.

تم تطوير البرج بواسطة شركة «مسماك بروبيرتيز» العقارية التي بدأت عملها في 2001، وطورت العديد من المباني، مثل «برج واحة الربيع - سبرينغ آويسس»، و«برج أوبال»، كما تعمل على مشروعات عدة جديدة في أبوظبي.

يذكر أن منطقة «أبراج بحيرات جميرا» تتكون من 26 مجموعة سكنية، تضم 80 برجاً إلى الآن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news