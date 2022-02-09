«سمانا للتطوير».. 3 مشروعات جديدة بـ 405 ملايين درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشفت «شركة سمانا للتطوير العقاري» لـ«الإمارات اليوم» أنها تخطط للبدء في أعمال الإنشاءات لثلاثة مشروعات عقارية، كانت أطلقتها في سبتمبر 2021، بقيمة 405 ملايين درهم.

وتتمثل المشروعات الثلاثة في: «سمانا بارك فيوز» بقيمة 130 مليون درهم، و«سمانا ويفز» بقيمة 165 مليون درهم، و«سمانا جولف أفينيو 2» بقيمة 110 ملايين درهم، فيما تقع هذه المشروعات في مناطق: «أرجان» و«قرية جميرا الدائرية» و«مدينة دبي للاستوديوهات» على التوالي.

يذكر أن الشركة باعت 80% من وحدات مشروع «سمانا بارك فيوز»، الأسبوع الماضي، ويمتد تصميم المشروع المكون من طابق أرضي وستة طوابق على مساحة تبلغ 183 ألفاً و323 قدماً مربعة، ويضم 176 استوديو وشقة تتكون من غرفة وغرفتي نوم، مع حمامات سباحة خاصة.

ومن المقرر تسليم وحدات «سمانا بارك فيوز» في الربع الثاني من عام 2024.

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