أرباح «موانئ أبوظبي» تنمو 112% إلى 845 مليون درهم في 2021

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت «مجموعة موانئ أبوظبي» خلال عام 2021 نمواً في العائدات بلغ 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، لتصل إلى 3.9 مليارات درهم مقارنة مع نحو 3.4 مليارات درهم في عام 2020.

وأرجعت «موانئ أبوظبي» هذا الارتفاع إلى النمو في أحجام المناولة، والتنويع في قطاعات الأعمال، وإبرام شراكات جديدة.

ووفقاً للمجموعة، فقد شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة خلال عام 2021 لتصل إلى 1.6 مليار درهم، بزيادة عن الرقم المسجل في عام 2020 والبالغ 1.5 مليار درهم، وذلك بحسب البيانات المالية الأولية غير المدققة للأشهر الـ12 المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

كما بلغ صافي الربح 845 مليون درهم في عام 2021 بنمو قدره 112.8% مقارنة مع 397 مليون درهم في عام 2020.

بدورها، وصلت قيمة أصول المجموعة بحلول 31 ديسمبر 2021 إلى 28.5 مليار درهم، فيما ارتفعت أسهم رأس المال إلى 10.7 مليارات درهم.

ولفتت «موانئ أبوظبي» إلى أن هذه الأرقام لا تعكس الحدث الأخير في يناير من عام 2022، والذي أسهَم في زيادة الأصول، وأسهُم رأس المال، حيث نقلت «القابضة» (ADQ) ملكية أسهم شركتين مدرجتين إلى «مجموعة موانئ أبوظبي» لتشمل 22.32% من أسهم شركة الخدمات اللوجستية (أرامكس)، و10% من شركة الجرافات البحرية الوطنية، والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة نحو 2.4 مليار درهم، وذلك وفقاً لسعر الإغلاق لأسهم الشركتين في السابع من فبراير 2022، فضلاً عن استقطاب المجموعة 4.0 مليارات درهم في إصدار أولي قبل إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وذكرت «مجموعة موانئ أبوظبي» أنها حصلت على تصنيف (A+) مع «نظرة مستقبلية مستقرة» من قبل وكالتي «إس آند بي» و«فيتش» للتصنيف الائتماني في عام 2021.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي، إن هذه النتائج المتميزة تعزز المكانة التي تتمتع بها المجموعة خلال فترة شهدت فيها التجارة وسلسلة التوريد العالمية تحديات عدة.

من جانبه، أشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إلى أن المجموعة سجلت نمواً كبيراً خلال عام 2021، بفضل الأداء المتميز الذي حققته أعمالها.

أحجام المناولة

سجلت الأحجام التي ناولتها «مجموعة موانئ أبوظبي» في عام 2021 مستويات سنوية قياسية بلغت 45 مليون طن بزيادة 30 مليون طن عن عام 2020. أما على صعيد أعمال مناولة الحاويات، فقد سجلت الأحجام نمواً لافتاً، إذ بلغت 3.4 ملايين حاوية نمطية في عام 2021 في زيادة عن الرقم السابق المسجل في عام 2020 والبالغ 3.2 ملايين حاوية نمطية، رغم التحديات والقيود المستمرة التي تعرضت لها سلسلة التوريد وسوق شحن الحاويات العالمي.

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