رجاء القرق تتصدرهن.. تعرف على أقوى 7 سيدات أعمال إماراتيات على قائمة «فوربس الشرق الأوسط»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، عن قائمتها السنوية: «أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط»، للعام الجاري، إذ صنفت أكثر القيادات النسائية إبداعاً وتأثيراً في المنطقة ضمن مختلف المجالات.

وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنها أعدت القائمة وفقاً لحجم الشركة، والإنجازات الفردية المحققة خلال العام الماضي، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المبادرات التي قادتها المرأة.



تصدر القائمة

وتصدرت القائمة المدير الإداري ونائب رئيس مجلس الإدارة لـ«مجموعة عيسى صالح القرق»، رجاء عيسى القرق، للعام الثالث على التوالي، في ما حافظت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة لاندمارك»، رينوكا جاغتياني، على المركز الثاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، على المركز الثالث، منذ قائمة عام 2021.

وتضم قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط للعام الجاري 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعاً، في وقت تصدرت فيه كل من الإمارات ومصر القائمة بسبع مشاركات، تليهما السعودية والمغرب والكويت وعمان بأربع مشاركات لكل منها.



وجوه جديدة

كما ضمت أول 10 مراكز في القائمة، وجوهاً جديدة، منهن المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، التي حققت أكبر قفزة في التصنيف، لترتفع من المركز 14 في قائمة عام 2021 إلى المركز السابع في قائمة العام الجاري، وتولت منصبها كمدير عام تنفيذي في فبراير 2022.

وانضمت 12 امرأة جديدة إلى قائمة العام الجاري، معظمهن مقيمات في دولة الإمارات بواقع ثماني نساء. بينما تقيم اثنتان في كل من السعودية وقطر.

ومن بين المشاركات الجديدات، صُنّفت ثلاث نساء ضمن أول 10 مراكز وهن: الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، مريم السويدي، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة العليان»، حذام العليان، والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة «أموال»، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري «مدينة الوعب»، هنادي بنت ناصر آل ثاني.



قيادة نسوية

وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، تقود أكثر من 25% من النساء في قائمة العام الجاري مكاتب إقليمية، وأقساماً لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، مثل: سعيدة جعفر من شركة (Visa)، وديريا ماتراس من شركة (Meta)، إضافة إلى ريما عاصي من شركة (McKinsey & Company).



فوق التوقعات

كما قادت العديد من صاحبات الأعمال شركاتهن إلى ما يفوق التوقعات، رغم التحديات التي شهدها قطاع الأعمال على الصعيد العالمي في عام 2021. ففي ظل قيادة صاحبة الأعمال سارة السحيمي، تحولت السوق المالية السعودية «تداول» إلى مجموعة قابضة، ونفذت الاكتتاب العام الذي طال انتظاره.

بينما باعت صاحبة الأعمال منى عطايا حصة أغلبية من شركتها (Mumzworld) إلى «مجموعة تمر السعودية»، عبر إحدى أهم صفقات التخارج للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021.

بدورها، أشرفت صاحبة الأعمال صوفي دويرو من (Cartier)، على تعاون شركة المجوهرات مع «إكسبو 2020 دبي»، لإطلاق جناح المرأة، وهو أول جناح مستقل مخصص للمرأة في معرض عالمي.

تصدر مصرفي

ووفقاً لـ«فوربس الشرق الأوسط»، تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 16 مشاركة، يليه قطاعا «التجزئة» و«الشركات القابضة المتنوعة» بواقع ست مشاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بخمس مشاركات.

أقوى 7 سيدات أعمال إماراتيات

رجاء عيسى القرق (المركز الأول على القائمة).

الشركة: مجموعة عيسى صالح القرق.

المنصب: المدير الإداري للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة.



هناء الرستماني (المركز الثالث على القائمة).

الشركة: بنك أبوظبي الأول.

المنصب: الرئيس التنفيذي للمجموعة.



مريم السويدي (المركز الخامس على القائمة).

الشركة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

المنصب: الرئيس التنفيذي.



هدى الرستماني (المركز 19 على القائمة).

الشركة: مجموعة عبدالواحد الرستماني.

المنصب: المدير الإداري.



سعيدة جعفر (المركز 30 على القائمة).

الشركة: «فيزا».

المنصب: المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعملياتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي.



نجلاء أحمد المدفع (المركز 43 على القائمة).

الشركة: مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

المنصب: المدير التنفيذي.



رولا أبو منة (المركز 46 على القائمة).

الشركة: بنك ستاندرد تشارترد.

المنصب: الرئيس التنفيذي - الإمارات.

أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط في عام 2022

1- رجاء عيسى القرق.

الجنسية: إماراتية.

المدير الإداري ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق.

2- رينوكا جاغتياني.

الجنسية: هندية.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة لاندمارك».



3- هناء الرستماني.

الجنسية: إماراتية.

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.



4- سارة السحيمي.

الجنسية: سعودية.

رئيس مجلس الإدارة لـ«مجموعة تداول السعودية».



5- مريم السويدي (مشاركة جديدة).

الجنسية: إماراتية.

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات



6- حذام العليان (مشاركة جديدة).

الجنسية: سعودية.

رئيس مجلس الإدارة لـ«مجموعة العليان».



7- رندة الصادق.

الجنسية: أردنية.

المدير العام التنفيذي في البنك العربي.



8- هنادي بنت ناصر آل ثاني (مشاركة جديدة)

الجنسية: قطرية.

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة «أموال».

المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري «مدينة الوعب».



9- نزهة حياة.

الجنسية: مغربية.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة المغربية لسوق الرساميل.



10- شيخة خالد البحر.

الجنسية: كويتية.

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news