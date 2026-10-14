مكتوم بن محمد: الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس الثقة في اقتصاد الإمارات

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في «بنك أوف أميركا»، إحدى أبرز المؤسسات المالية في العالم.

وبحث اللقاء استعراض المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي يمثل نقطة التقاء للابتكار وريادة الأعمال على الصعيد الدولي، والفرص التي تتيحها دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتناول اللقاء فرص التعاون في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة الثروات والأصول، وتمويل التجارة، إلى جانب دور المؤسسات المالية العالمية في دعم تدفقات الاستثمار وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المتنامية، كما بحث آفاق توظيف التقنيات المالية والحلول الرقمية في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما يواكب التحولات في القطاع المالي العالمي.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومتها المالية والاقتصادية بما يعزز ثقة المستثمرين، ويتيح للمؤسسات العالمية بيئة محفّزة للنمو والابتكار والتوسع، مشيراً سموّه إلى أهمية الشراكات الدولية في تنمية أسواق رأس المال، وتطوير الحلول التمويلية، ودعم الشركات في الوصول إلى فرص جديدة.

وقال سموّه: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل بناء منظومة مالية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والنمو، وشراكاتنا مع المؤسسات العالمية ركيزة لتعزيز دور دبي في صناعة مستقبل الاقتصاد، وربط رأس المال بالفرص، وتمكين الشركات من التوسع انطلاقاً من دبي».

وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس: «التقيت اليوم بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في (بنك أوف أميركا)، وبحثنا سبل توسيع التعاون في القطاعات المصرفية والاستثمارية والمالية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المالية».

وأضاف سموّه: «في دبي تعكس الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية الثقة في اقتصاد الإمارات، والقدرة على صناعة فرص استثنائية للاستثمار والنمو».

وتابع سموّه: «نريد لدبي أن تكون دائماً المدينة التي تلتقي فيها رؤوس الأموال بالطموحات، وتتحول الفرص إلى إنجازات عابرة للحدود الجغرافية».

ويُعد «بنك أوف أميركا» من أبرز المجموعات المالية والمصرفية في العالم، ويقدم خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والحكومات، عبر شبكة أعمال تمتد إلى الولايات المتحدة وأكثر من 35 دولة ومنطقة حول العالم. وتشمل أنشطته الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة الثروات، والتداول، وخدمات الخزانة والمدفوعات، فيما بلغت أصول المجموعة نحو 3.4 تريليونات دولار بنهاية عام 2025.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام القاسم، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي.